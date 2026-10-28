El plan de Madrid para liquidar la burocracia: trámites en dos minutos con IA

La Comunidad de Madrid quiere reducir a dos minutos el tiempo necesario para realizar determinados trámites administrativos mediante inteligencia artificial y sistemas de automatización. El proyecto, denominado EficiencIA, forma parte de las medidas previstas por el Gobierno regional para 2027 y busca recortar la burocracia, simplificar los procedimientos y facilitar las gestiones de ciudadanos y empresas.

La iniciativa se incluye en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, que asigna 557,1 millones de euros a la Consejería de Digitalización, un 8,1% más que en el ejercicio anterior, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.

Hasta un 80% menos de tiempo

EficiencIA recurrirá a la inteligencia artificial para agilizar procedimientos que todavía requieren operaciones manuales, como rellenar formularios o presentar documentación física. La previsión del Gobierno regional es que estas herramientas permitan reducir hasta un 80% el tiempo dedicado a esas tareas.

El proyecto también permitirá liberar más de 82.000 horas de trabajo al año de los empleados públicos, según las estimaciones de la Comunidad de Madrid. Ese tiempo podrá destinarse a otras funciones administrativas.

Para conseguirlo, la Administración analizará los procedimientos actuales con el objetivo de detectar dificultades, eliminar pasos innecesarios y automatizar las tareas repetitivas. La intención es simplificar las gestiones desde el inicio, en lugar de limitarse a trasladar a internet los mismos trámites que ahora se realizan de forma presencial.

La iniciativa se financiará a través de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, cuya asignación presupuestaria aumentará un 16%, hasta los 408,6 millones de euros en 2027.

200 trámites más en Cuenta Digital

Otra de las medidas previstas es ampliar los servicios disponibles en Cuenta Digital, la aplicación que permite realizar gestiones con la Administración autonómica.

La Comunidad de Madrid incorporará 200 nuevos procedimientos, con una inversión de nueve millones de euros. La ampliación pretende que los ciudadanos puedan completar más trámites desde el móvil y evitar desplazamientos para presentar documentación o realizar gestiones administrativas.

El plan incluye también formularios avanzados con firma biométrica. Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán completar más de 70 procedimientos desde sus dispositivos móviles sin necesidad de utilizar certificados físicos.

La combinación de estos sistemas busca reducir los pasos que deben seguir los ciudadanos y facilitar la identificación y firma durante la tramitación electrónica.

La inteligencia artificial también llegará a la sanidad

La digitalización de los servicios públicos tendrá otra de sus aplicaciones en el ámbito sanitario. El proyecto presupuestario reserva 117,3 millones de euros para continuar desarrollando la Historia Clínica Única, ampliar las funciones de la Tarjeta Sanitaria Virtual y del Portal del Paciente y mejorar el intercambio seguro de información entre los sistemas sanitarios.

Entre las nuevas iniciativas figura CRON-IA, un proyecto que utilizará inteligencia artificial para realizar el seguimiento de pacientes crónicos e identificar con antelación posibles complicaciones en su estado de salud.

La partida también permitirá avanzar en nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a la atención sanitaria y a la investigación biomédica.

Una plataforma común de inteligencia artificial

La Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid contará con 30,5 millones de euros. Entre sus proyectos destaca SABIA, una plataforma común de inteligencia artificial para los servicios públicos.

El Ejecutivo regional también prevé crear un gemelo digital de la región que permita evaluar políticas públicas y apoyar la toma de decisiones. A través de SIDERAL, además, promoverá la transformación tecnológica de los municipios, especialmente de aquellos con menos de 20.000 habitantes.

La estrategia contempla asimismo actuaciones para mejorar la conectividad, modernizar las infraestructuras tecnológicas y reforzar las competencias digitales de los empleados públicos.

6,2 millones para proteger los sistemas públicos

La ciberseguridad es otro de los ámbitos incluidos en las cuentas de digitalización. La Comunidad de Madrid destinará 6,2 millones de euros a reforzar la protección de los sistemas y servicios públicos y continuar desarrollando el escudo digital regional.

La inversión se orientará a mejorar la seguridad de las infraestructuras tecnológicas de la Administración autonómica.