Los médicos aprietan a Ayuso con una nueva semana de huelga tras perdonar los paros a Mónica García

Los médicos madrileños vuelven a la huelga este miércoles contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, mientras los sindicatos han aplazado los paros nacionales que tenían previstos contra el Ministerio de Sanidad de Mónica García. La convocatoria autonómica contempla cuatro bloques de 72 horas entre octubre y diciembre para reclamar mejoras laborales y denunciar el bloqueo de las negociaciones con la Consejería de Sanidad.

El primer bloque comenzará a las 8:00 horas de este miércoles y se prolongará hasta la misma hora del sábado 31 de octubre. Además, los convocantes han organizado nuevas jornadas de huelga del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre.

La movilización llega después de que los principales sindicatos médicos decidieran aplazar la huelga indefinida de ámbito nacional prevista a partir del 28 de octubre. La convocatoria estatal estaba dirigida contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, pero quedó en suspenso tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, que ha paralizado su tramitación y dejado a los representantes médicos sin un interlocutor político con capacidad para negociar las reivindicaciones.

El Comité de Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT Unión Profesional, justifica los paros por la "falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad" y las reivindicaciones pendientes que dependen del Gobierno regional.

💥 Razones para la Huelga Médica y Facultativa en la Comunidad de Madrid 🗓️ Fechas Del 28 al 30 de octubre

Del 4 al 6 de noviembre

Del 18 al 20 de noviembre

Del 9 al 11 de diciembre 🔜¡Nos vemos mañana a las 10:00 en la Consejería de Sanidad de la calle Aduana! pic.twitter.com/ZKdkjdsEZP — AMYTS (@amytsmedicos) October 27, 2026

La primera jornada de protesta arrancará con una concentración a las 10:00 horas frente a la Consejería de Sanidad, situada en la calle Aduana de Madrid, cerca de la estación de metro de Sevilla.

Subida salarial y mejoras en las guardias

Entre las principales reivindicaciones de los facultativos figura la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente, así como el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del trabajo médico mediante una diferenciación retributiva adecuada.

También reclaman que se compute toda la jornada laboral, una mejora de la remuneración de las guardias y garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria. A estas peticiones se suma el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extraordinaria de 2010 y la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, anunciada pero todavía pendiente de desarrollo.

El comité incluye además demandas específicas para los médicos residentes y sus tutores, como mejoras salariales, el reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional y mejores condiciones de formación y supervisión.

En Atención Primaria, los facultativos piden agendas ajustadas a la capacidad asistencial, límites de cupos, estabilidad en el centro y turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los hospitales, reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias. El listado también incorpora reivindicaciones para el Summa 112, los servicios extrahospitalarios y los profesionales de Odontología de Atención Primaria.

Más de 3.600 plazas

Por su parte, la Consejería de Sanidad sostiene que la Comunidad de Madrid está destinando más de 100 millones de euros a mejoras retributivas y profesionales en la sanidad pública. El departamento destaca que desde 2023 se han creado más de 3.600 plazas y que más de 34.000 profesionales habrán consolidado su empleo en el Sermas en el primer trimestre de 2027.

El Gobierno regional también subraya la inversión destinada a mejorar el pago de guardias, noches y festivos: 70 millones de euros para los incrementos de 2026 y 2027, además de 38 millones para elevar estas retribuciones a partir de 2028.

La Consejería defiende asimismo que trabaja para que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias mediante una transición planificada. Los sindicatos, sin embargo, mantienen la convocatoria de huelga al considerar que sus demandas siguen sin respuesta.

Esta nueva convocatoria se suma al otoño caliente que afronta Ayuso, con varios frentes abiertos en la educación pública madrileña. A las huelgas de médicos se unen las movilizaciones del profesorado de colegios e institutos y los paros convocados por las seis universidades públicas de la región ,con los que reclaman más financiación y mejores condiciones laborales.