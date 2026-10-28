La Comunidad de Madrid dedicará más de 1,5 millones de euros a conmemorar en 2027 el centenario de la Generación del 27, una iniciativa que coincidirá con la rehabilitación de Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre, para convertirla en la futura Casa de la Poesía. El proyecto forma parte de las cuentas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dispondrá de 314,3 millones de euros, un 5,1% más que en 2026.

El Gobierno regional organizará durante 2027 una programación cultural bajo el lema 27 Generación Velintonia para conmemorar el centenario de este movimiento literario y reivindicar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española.

La iniciativa coincidirá con el 50.º aniversario del Premio Nobel de Literatura concedido a Vicente Aleixandre en 1977. La Comunidad de Madrid adquirió en 2025 la vivienda del poeta, situada en la capital, y prevé acometer su rehabilitación integral para impulsar la futura Casa de la Poesía.

El proyecto pretende convertir Velintonia en un espacio dedicado a la poesía y a la difusión del legado literario vinculado a Aleixandre y a su entorno cultural. La rehabilitación de la vivienda y la programación conmemorativa figuran entre las principales actuaciones culturales previstas para el próximo ejercicio.

La inversión destinada al centenario superará los 1,5 millones de euros, dentro de las partidas contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno.

Más recursos para teatros, música y artes escénicas

La promoción y el apoyo a las actividades musicales, escénicas y visuales contarán con más de tres millones de euros adicionales. Entre las actuaciones previstas figuran el refuerzo de la Red de Teatros y el incremento de las ayudas destinadas a las artes escénicas, con un millón de euros para cada una de estas líneas.

El Ejecutivo autonómico también prevé intensificar el apoyo a los sectores audiovisual y de los videojuegos, dos ámbitos incluidos en las políticas culturales regionales.

Por otra parte, Madrid, Cultura y Turismo dispondrá de 15,6 millones de euros para desarrollar actividades culturales. La programación se complementará con la continuidad del proceso de consolidación e internacionalización del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam).

Ambas formaciones contarán con una inversión conjunta de 11 millones de euros para continuar con su actividad y reforzar su presencia internacional.

Las cuentas también contemplan un aumento superior a los tres millones de euros para Patrimonio Cultural y la Oficina del Español, con partidas que incluyen el apoyo a las bibliotecas y la ampliación de los fondos bibliográficos.

Inversiones en infraestructuras culturales

El presupuesto incluye actuaciones en distintos equipamientos culturales de la región. Entre los espacios mencionados figuran el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Centro Cultural Pilar Miró, situado en Vallecas, y los Teatros del Canal, en el distrito madrileño de Chamberí.

Estas inversiones se enmarcan en la planificación cultural de 2027, que combina la programación de actividades, el respaldo a los sectores creativos y la mejora de las infraestructuras.

La dotación global de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ascenderá a 314,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al ejercicio anterior. Las partidas se distribuyen entre las áreas de cultura, turismo y deporte, con actuaciones específicas para cada una de ellas.

Tres nuevos centros para impulsar el turismo rural

El área de Turismo recibirá 4,5 millones de euros adicionales para promover la oferta rural y de congresos, además de reforzar la presencia de la región en mercados internacionales lejanos mediante Madrid Turismo by Ifema.

Una parte de los recursos se destinará a poner en marcha tres Centros de Innovación Turística en las comarcas de Las Vegas, Sierra Oeste y Sierra Norte. La iniciativa contará con un millón de euros y se desarrollará a partir del plan Madrid Destino Rural.

Los centros impulsarán propuestas relacionadas con el agroturismo, el turismo activo y el bienestar. Sus equipos técnicos colaborarán con los residentes y las empresas de cada zona para diseñar actividades vinculadas a los recursos locales.

El objetivo operativo de estos espacios será trabajar con los agentes del territorio para desarrollar productos turísticos adaptados a las características de cada comarca. Su apertura está prevista para 2027.

La promoción de los destinos rurales se combinará con las actuaciones dirigidas al turismo de congresos y con la difusión de la oferta madrileña en mercados alejados, dentro de la estrategia turística regional.

Milla Canal recibirá 7,5 millones de euros

En el ámbito deportivo, el proyecto presupuestario reserva 7,5 millones de euros para avanzar en Milla Canal, una iniciativa que transformará este espacio urbano para incorporar usos deportivos, culturales y de ocio.

La actuación continuará durante 2027 y forma parte de las inversiones previstas por la Comunidad de Madrid para desarrollar nuevos espacios destinados a estas actividades.

Las cuentas también recogen medidas de apoyo al deporte de competición. La Estrategia del Deporte Madrileño contempla un aumento del 30% en las ayudas dirigidas a deportistas de élite y una subida del 24,2% en las destinadas a las federaciones deportivas.

Estos incrementos se incorporan a la planificación económica del próximo ejercicio, que prevé reforzar las ayudas a los deportistas y a las organizaciones federativas.