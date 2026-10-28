Presupuesto histórico para Educación en Madrid: 1.000 profesores más y aulas de 20 alumnos

La Comunidad de Madrid destinará 7.740,3 millones de euros a Educación, Ciencia y Universidades en 2027, un 11,2% más que en el ejercicio anterior. El presupuesto permitirá ampliar la reducción de ratios en las aulas hasta 3º de Primaria, con un máximo de 20 alumnos por clase, incorporar cerca de 1.000 docentes a la enseñanza pública y elevar hasta una cifra récord las becas y ayudas al estudio.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2027, que reserva a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades una partida de 7.740,3 millones de euros, 780,7 millones más que en 2026.

Esta cantidad representa el 23,5% del presupuesto autonómico y sitúa a la consejería como la segunda con mayor dotación, solo por detrás de Sanidad. El incremento del 11,2% se distribuye entre las enseñanzas obligatorias, la Formación Profesional, las universidades, las ayudas a las familias, la investigación científica y las infraestructuras educativas.

Una de las principales medidas será la continuidad de la reducción del número de alumnos por aula. Después de completar esta medida en el segundo ciclo de Educación Infantil y en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el Gobierno regional la extenderá a 3º de Primaria durante el próximo curso.

La ratio máxima pasará de 25 a 20 alumnos por clase en ese nivel educativo. Para acompañar los cambios organizativos, la Comunidad de Madrid prevé incorporar cerca de 1.000 nuevos docentes a la enseñanza pública.

Récord de becas y ayudas al estudio

Las becas y ayudas al estudio alcanzarán los 283,8 millones de euros en 2027, lo que supone un incremento del 10,6% respecto al ejercicio anterior.

Dentro de estas partidas destaca el programa ACCEDE, que permite el préstamo gratuito de libros de texto y material curricular. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, este curso ya se benefician de él las familias de más de 520.000 alumnos madrileños.

El aumento presupuestario pretende dar continuidad a las ayudas educativas y reforzar los recursos disponibles para las familias. La dotación global incluye distintas líneas de apoyo al estudio, aunque el proyecto presupuestario destaca especialmente el incremento de los fondos destinados a becas.

Más dinero para Infantil, Primaria y FP

Las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial dispondrán de 1.509,9 millones de euros, 130,4 millones más que en 2026. La subida alcanza el 9,5%.

Por su parte, Secundaria y Formación Profesional contarán con 1.702,9 millones de euros, un aumento de 174,5 millones, equivalente al 11,4%.

El presupuesto también refuerza la financiación de las escuelas infantiles. Los centros de gestión directa recibirán 104,3 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior. En las escuelas de gestión indirecta, el incremento de la inversión será del 14%.

Estas partidas se incorporan a la planificación educativa del próximo ejercicio, que combina el aumento de recursos para las distintas etapas formativas con la ampliación progresiva de la reducción de ratios en las aulas.

180,5 millones adicionales para las universidades públicas

La financiación de las universidades públicas madrileñas crecerá un 14,6% en 2027, hasta alcanzar los 1.420,1 millones de euros, la mayor dotación histórica para este capítulo, según las cifras del Gobierno regional.

El incremento se concreta en 180,5 millones de euros adicionales y responde al acuerdo alcanzado a principios de año con los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

La subida presupuestaria busca dar cumplimiento a ese compromiso de financiación y aumentar los recursos destinados al sistema universitario público. La partida forma parte del crecimiento general de la consejería, que también contempla un refuerzo de la investigación y la innovación.

La inversión en investigación científica aumenta un 9,2%

La Comunidad de Madrid incrementará un 9,2% los fondos destinados a investigación y desarrollo (I+D) en 2027, con 16,6 millones de euros adicionales.

El Ejecutivo regional vincula este aumento a sus objetivos de atraer talento investigador, impulsar la innovación y favorecer la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Entre las iniciativas previstas figura el desarrollo de las medidas del VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT). También se incluye la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid, que sustituirá al texto vigente desde 1998.

La nueva normativa se enmarca en la estrategia autonómica para actualizar el marco regulador de la actividad científica y tecnológica.

Las infraestructuras educativas aumentan su presupuesto un 19,4%

La partida destinada a construir, ampliar y mejorar centros educativos ascenderá a 136,4 millones de euros, un 19,4% más que en 2026.

Los fondos permitirán mantener las actuaciones previstas en instalaciones educativas y poner en marcha un plan para mejorar la climatización y la accesibilidad de los centros públicos.

Esta iniciativa forma parte de una inversión anunciada de 1.240 millones de euros durante los próximos diez años. El programa se centrará en adaptar las instalaciones educativas a las necesidades de los centros y mejorar sus condiciones de uso.

El incremento de la financiación de las infraestructuras se suma a las subidas previstas en las distintas etapas educativas, las universidades y la investigación científica dentro del proyecto presupuestario para 2027.