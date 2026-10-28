La Comunidad de Madrid afrontará 2027 con el mayor presupuesto de su historia. El Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la región, que asciende a 32.911,5 millones de euros, un 7,3% más que en 2026. Las cuentas reservan cerca de 20.000 millones a Sanidad y Educación, refuerzan las políticas sociales y amplían los recursos destinados a vivienda, transporte e infraestructuras.

El proyecto, el último de la legislatura, supera en más de 5.350 millones el presupuesto de 2024 y destina casi nueve de cada diez euros al ámbito social, según el Ejecutivo autonómico. El Gobierno regional remitirá el texto a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria.

La propuesta combina el incremento del gasto público con la continuidad de la política de rebajas fiscales. El Ejecutivo prevé aplicar seis nuevas bajadas de impuestos en 2027, que se sumarán a las 35 aprobadas desde 2019. Con ellas, la Comunidad elevará a 41 el número de reducciones tributarias impulsadas durante la presidencia de Ayuso.

El presupuesto incorpora, además, un incremento del 25% de la inversión, hasta los 1.942 millones de euros, y mantiene el compromiso de cerrar el ejercicio sin déficit ni endeudamiento neto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado el cuadro macroeconómico que sustenta las cuentas. Madrid aportará asimismo 7.555 millones de euros al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, su mayor contribución hasta la fecha.

Sanidad y Educación concentran las mayores subidas

Sanidad será la consejería con mayor dotación, con 12.178,5 millones de euros, un 10,6% más que en el ejercicio anterior. El incremento, de casi 1.169 millones, permitirá elevar los recursos para Atención Primaria hasta los 3.178 millones y destinar 7.983,4 millones a la atención hospitalaria.

El presupuesto sanitario contempla también 541,2 millones adicionales para personal, hasta alcanzar los 5.853 millones, así como un aumento de los fondos para medicamentos, material sanitario y reducción de las listas de espera quirúrgicas. La inversión para avanzar en la Ciudad de la Salud se aproxima a los 374 millones, mientras que varios hospitales madrileños recibirán recursos para su renovación.

Educación, Ciencia y Universidades contará con 7.740,3 millones, un 11,2% más. Las universidades públicas dispondrán de 1.420,1 millones, 180 millones más que en las cuentas anteriores, mientras que las becas y ayudas al estudio no universitarias alcanzarán los 283,8 millones, un 27,2% más.

También aumentará la inversión en infraestructuras educativas, que crecerá un 19,4%, hasta los 136,4 millones, para construir y ampliar centros públicos y mejorar su climatización y accesibilidad. La investigación y el desarrollo recibirán un 9,2% más de recursos.

Más fondos para vivienda y nuevas rebajas fiscales

La vivienda figura entre las principales prioridades del proyecto. La Comunidad destinará 552 millones de euros a estas políticas, un 13% más si se excluyen los fondos europeos, y duplicará prácticamente los recursos para construir pisos de alquiler asequible, que pasarán de 38 a 78,3 millones.

El Plan Vive tiene como objetivo alcanzar las 16.500 viviendas en 28 municipios. A ello se suman los 35 millones del programa Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a la compra a jóvenes que no disponen del ahorro previo necesario, y el aumento de las ayudas a la emancipación, que crecerán un 42%.

La Agencia de Vivienda Social contará con 90,3 millones para construir nuevos hogares y ampliar el parque público en 2.700 viviendas destinadas a personas vulnerables. También duplicará los fondos para adquirir inmuebles, hasta los 25,2 millones.

En materia fiscal, una de las principales novedades afectará a los menores de 40 años que compren su vivienda habitual por menos de 450.000 euros. En las operaciones de segunda mano, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales bajará del 6% al 4%; en las viviendas nuevas, el tipo del impuesto sobre actos jurídicos documentados se reducirá del 0,75% al 0,4%.

Récord de plazas sociales y más ayudas a las familias

Familia, Juventud y Asuntos Sociales experimentará el mayor crecimiento porcentual entre las principales áreas de gasto, con un aumento del 21,2%, hasta los 3.522,1 millones de euros.

La red de atención social superará por primera vez las 70.000 plazas especializadas, tras incorporar más recursos para mayores, personas con discapacidad y atención temprana. Las prestaciones económicas vinculadas a la dependencia crecerán un 44,6%, hasta los 590 millones, mientras que los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día dispondrán de 556,9 millones.

Las ayudas a la natalidad y a las familias aumentarán un 54,2%, hasta los 162,9 millones. El presupuesto incluye también una nueva ayuda de pago único de hasta 18.000 euros para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cinco millones adicionales para prolongar hasta los 12 años los tratamientos de atención temprana infantil.

Más inversión en Metro, Justicia y municipios

Las infraestructuras de transporte recibirán más de 705 millones de euros, un 26% más que en 2026. Entre las actuaciones destacadas figuran la ampliación de la Línea 11 de Metro y la prolongación de la Línea 5 hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Gobierno regional prevé finalizar este año el túnel de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El proyecto contempla también avanzar en la planificación de nuevas ampliaciones de la red y abrir durante las 24 horas los fines de semana la Línea 6, la más utilizada de Metro. El Consorcio Regional de Transportes dispondrá de 2.114,4 millones y prevé implantar un precio único de 1,50 euros para el billete sencillo en la Zona A.

Justicia contará con 947,3 millones, un 37,4% más. De esa cantidad, 297,3 millones se destinarán a la Ciudad de la Justicia, cuyo objetivo para 2027 es completar las estructuras de sus edificios. También continuarán las obras de los palacios de Justicia de Móstoles y Collado Villalba y comenzará la nueva sede de Pozuelo de Alarcón.

La inversión en los municipios madrileños alcanzará los 315,5 millones, un 13% más, con una parte importante canalizada a través del Programa de Inversión Regional.

Refuerzo contra incendios y apuesta por la digitalización

El presupuesto medioambiental incorpora 84,3 millones para la gestión de los montes madrileños. De ellos, 55,6 millones reforzarán el plan de prevención y lucha contra incendios forestales, mientras que otros 28,7 millones se destinarán a trabajos forestales y a la restauración de zonas afectadas por el fuego en la Sierra Oeste.

La digitalización contará con 577,1 millones, con especial atención a la incorporación de inteligencia artificial a los procedimientos administrativos. El área de salud digital dispondrá de otros 117,3 millones, un 29,2% más, para avanzar en la modernización tecnológica del sistema sanitario.

El Ejecutivo regional también aumentará los recursos para la formación de desempleados, que alcanzarán los 136,5 millones, y destinará nuevos fondos a la capacitación en biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica. El apoyo a los autónomos se mantendrá mediante una partida de 38,6 millones de euros.

La Generación del 27, protagonista cultural de 2027

La cultura tendrá uno de sus principales hitos en la conmemoración del centenario de la Generación del 27. La Comunidad destinará 1,5 millones de euros a una programación específica bajo el lema 27 Generación Velintonia, coincidiendo con el 50º aniversario de la concesión del Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre.

La casa del poeta será rehabilitada para convertirse en la futura Casa de la Poesía. Las bibliotecas dispondrán de 47,6 millones de euros y el proyecto de transformación urbana, deportiva y cultural Milla Canal contará con 7,5 millones.

Con estas cuentas, el Gobierno de Ayuso plantea un nuevo aumento del gasto público regional, con Sanidad y Educación como principales destinatarias y la vivienda y las políticas familiares entre las áreas que concentran las medidas más destacadas. El proyecto deberá superar ahora el debate parlamentario antes de convertirse en la ley que regirá las cuentas autonómicas de 2027.