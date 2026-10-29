Almeida blinda Madrid el puente de Todos los Santos ante posibles actos vandálicos como los de Barcelona o Bilbao

El Ayuntamiento de Madrid ha estructurado un amplio dispositivo de seguridad de cara a la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos que contemplará un total de 1.700 agentes municipales, además de estar prevenidos los policías municipales del servicio ordinario. Este operativo se efectuará, además, en coordinación con la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, tras la Junta de Gobierno. El blindaje viene tras los llamamientos a posibles actos vandálicos que se pudieran producir el viernes y el sábado, emulando los graves disturbios acaecidos en Bilbao y Barcelona. Detrás de los incidentes ocurridos en esta última ciudad se encontró la organización Blocus, que un día después de llamar a replicarlos en otras ciudades españolas este fin de semana anunció que desconvocaba las revueltas previstas en la capital.

"Ese tipo de actos vandálicos y de guerrilla urbana que se han producido en Bilbao y en Barcelona tuvo un llamamiento para que eso ocurriera también en Madrid el sábado pasado. No ocurrió, por suerte, y lo que tenemos es que estar muy prevenidos de que esas situaciones se puedan llevar a cabo en las próximas semanas y poner todos los efectivos y todo lo que esté en nuestra mano para tratar de evitarlos", ha remarcado Sanz.

La vicealcaldesa ha avisado que "si alguien quiere venir a reventar las calles de Madrid o a quemar las calles se encontrará con una actuación policial contundente". En su opinión, es lo que "debe hacer un Estado de Derecho en defensa de sus ciudadanos y en defensa de una convivencia pacífica".

"Ante esas posibles actuaciones delictivas la Policía tiene que actuar con toda la contundencia y va a tener el total y completo apoyo del Ayuntamiento de Madrid, como lamentablemente no lo ha tenido de quien era hasta hace pocos días su jefe en la Delegación del Gobierno", ha manifestado Inmaculada Sanz en referencia al dimitido Francisco Martín.

La mayoría de los efectivos, destinados a vigilar los cementerios

El despliegue reserva una atención primordial a los cementerios madrileños, adonde acudirán decenas de miles de personas a honrar a sus difuntos. Hasta 920 policías municipales se encargarán de garantizar la movilidad en sus entornos, los accesos, la seguridad entre los asistentes y combatir con firmeza la venta ambulante ilegal de flores en las inmediaciones de los recintos. Además, la Policía Municipal implementará unidades aéreas con drones sobre los dos grandes cementerios municipales, La Almudena y Carabanchel.

Por lo que respecta a la actividad nocturna del sábado, otros 350 efectivos inspeccionarán locales de ocio y fiestas con el fin de supervisar y controlar los aforos, la presencia de menores y los horarios de cierre, además de desplegar controles de alcohol y drogas. De forma paralela, 430 agentes protegerán a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) con el fin de evitar posibles actos vandálicos como el lanzamiento de huevos y de otros objetos.

El operativo municipal se completa con un refuerzo notable en el ámbito asistencial. Samur-Protección Civil sumará 65 profesionales y una veintena de dotaciones adicionales (ocho ambulancias básicas, dos ambulancias avanzadas, ocho unidades de primera respuesta y la activación de dos vehículos DEPAS por la posibilidad de tener que actuar ante disturbios) para responder a cualquier contingencia sanitaria en las calles. Al mismo tiempo, la EMT mantendrá refuerzos en ocho líneas que comunican de manera directa con los principales cementerios, ante el aumento de la demanda durante estos días.

Horarios de los cementerios municipales

Por otro lado, Servicios Funerarios de Madrid, la empresa funeraria municipal, mantendrá el horario ininterrumpido de los grandes cementerios activado desde el pasado lunes y hasta el lunes 2 de noviembre, ambos incluidos. De este modo, los cementerios de Nuestra Señora de la Almudena, Civil, Hebreo y Sur Carabanchel mantienen un horario de 8:00 a 18:30 horas.

El resto de los cementerios municipales -Fuencarral, El Pardo, Vallecas, Canillas y Aravaca- abren toda la semana en su horario habitual de 10:00 a 17:00 horas y amplían dos horas, desde las 8:00 horas, el domingo de Todos los Santos. En lo que respecta a los cementerios más pequeños, que habitualmente solo abren dos días a la semana (Cristo de El Pardo, Canillejas, Barajas y Villaverde), lo harán durante toda la semana de 10:00 a 17:00 horas, adelantando su apertura a las 8 el domingo 1.