Renfe interrumpe por completo la circulación en cinco líneas de Cercanías Madrid

La huelga de maquinistas está provocando este jueves, 29 de octubre, importantes problemas de movilidad en la Comunidad de Madrid. Renfe ha anunciado la suspensión de cinco líneas de Cercanías, mientras que otras cuatro sufren alteraciones en sus recorridos y retrasos que complican los desplazamientos de miles de viajeros.

Según ha informado Cercanías Madrid a través de sus canales oficiales, las líneas C-1, C-3, C-4, C-8a y C-8b permanecen completamente interrumpidas. A estas suspensiones se suman las incidencias registradas en las líneas C-2, C-5, C-7 y C-10, donde la compañía advierte de posibles modificaciones en los trayectos y demoras importantes.

La situación afecta a buena parte de la red ferroviaria madrileña y coincide con una jornada especialmente complicada para el sector, después de que este miércoles se produjera un grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde colisionaron dos trenes de alta velocidad.

📢 ACTUALIZACIÓN 📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Hoy, 29 de octubre de 2026, el servicio de Cercanías se verá muy afectado. Se recomiendan medios alternativos de transporte. ℹ️ C-1 / C-3 / C-4 / C-8a / C-8b: servicio suspendido.

ℹ️ C-2 / C-5 / C-7 / C-10: circulación muy… https://t.co/mBXZTZeFDA — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 29, 2026

Cinco líneas suspendidas

Entre las conexiones suspendidas se encuentra la C-4, uno de los principales ejes de movilidad de la región, que comunica localidades del norte y del sur de Madrid y atraviesa estaciones de gran afluencia como Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol y Atocha.

Tampoco circulan los trenes de la C-3, utilizada habitualmente por los viajeros que se desplazan desde municipios como Aranjuez y Pinto hasta la capital. La interrupción afecta igualmente a la C-1, que permite conectar distintas estaciones madrileñas con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Por su parte, las líneas C-8a y C-8b, que prestan servicio a municipios de la sierra madrileña y a diferentes localidades del corredor noroeste, también han quedado fuera de funcionamiento.

Las suspensiones afectan especialmente a quienes dependen del transporte público para acudir al trabajo o a sus centros de estudios, al impedirles utilizar algunas de las conexiones ferroviarias habituales entre Madrid y los municipios de su entorno.

Retrasos en otras cuatro

Los problemas de circulación se extienden a otras cuatro líneas que también registran incidencias durante esta jornada. En concreto, Cercanías Madrid ha alertado de retrasos y posibles cambios de recorrido en las líneas C-2, C-5, C-7 y C-10, por lo que los viajeros podrían encontrarse con tiempos de desplazamiento superiores a los habituales.

Ante las incidencias registradas en la red, Renfe ha recomendado recurrir a otros medios de transporte siempre que sea posible. Entre las alternativas figuran Metro de Madrid y los servicios de autobuses urbanos e interurbanos, aunque las opciones disponibles varían en función del trayecto.

Por el momento, la compañía no ha comunicado una hora para el restablecimiento de la circulación habitual. Por este motivo, aconseja a los usuarios consultar sus canales oficiales antes de desplazarse a las estaciones, ante la posibilidad de que se produzcan nuevas modificaciones durante la jornada.

Renfe también ha trasladado sus disculpas a los viajeros por las molestias ocasionadas y ha agradecido su comprensión ante las incidencias que afectan este jueves a la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid.