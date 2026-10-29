Silencio, desconcierto y vías desiertas en Atocha por la huelga de maquinistas

La estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha amanecido este jueves en medio de un insólito ambiente de silencio y desconcierto. La coincidencia del luto y la conmoción provocados por el choque ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda con la huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf ha dejado desiertas las vías y ha modificado por completo la rutina de miles de viajeros.

Aunque los accesos a la terminal han recuperado el tránsito ordinario, la entrada por Méndez Álvaro continúa custodiada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios asistenciales. En este punto, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 –con efectivos del Summa 112, Samur-Protección Civil y Cruz Roja– mantiene operativo durante las 24 horas un dispositivo de atención psicológica para arropar a los allegados de los damnificados y coordinar los traslados hacia el lugar del suceso.

El balance del siniestro ocurrido en Urda arroja cifras dramáticas, con 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos –de los cuales 21 permanecen ingresados en la uci– después de que un convoy de alta velocidad colisionara con un tren de la empresa Iryo que se encontraba detenido en la vía debido a una incidencia en los sistemas de seguridad. Como consecuencia inmediata del impacto y de los trabajos sobre el terreno, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece totalmente interrumpida.

Pese a la magnitud del drama humano, la mayor parte de las incidencias operativas y de las quejas registradas en los mostradores han estado motivadas por el paro laboral promovido por el sindicato de maquinistas. Los servicios mínimos y las cancelaciones han dejado a la red de Cercanías prácticamente paralizada, con andenes vacíos y pantallas informativas dominadas por las suspensiones de trayectos, lo que ha generado un notable perjuicio a los ciudadanos en sus desplazamientos.

Los empleados de Renfe desplegados en el vestíbulo han centrado sus esfuerzos en canalizar las reclamaciones y ofrecer alternativas a quienes se han visto sorprendidos por las cancelaciones en Media y Larga Distancia. Una de las trabajadoras reconoció a Europa Press que la gran mayoría de las consultas matinales correspondían a usuarios perjudicados directamente por los paros sindicales y no por el bloqueo del corredor sur, mientras por megafonía se recomendaba a la población recurrir a medios de transporte alternativos para mitigar el colapso en la movilidad.