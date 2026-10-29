Un universitario de 20 años recibe por WhatsApp instrucciones para saquear comercios y atacar a la policía en Madrid

Un universitario de 20 años de Madrid ha recibido a través de WhatsApp un mensaje en el que se llama a protagonizar una jornada de disturbios el próximo sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween. El texto, encabezado por el título "Instrucciones Blocus", contiene indicaciones para saquear establecimientos comerciales, incendiar contenedores y atacar a los agentes de la policía.

La convocatoria fija como punto de encuentro la calle del Castillo, a las 17:30 horas, y pide a sus destinatarios que lean las instrucciones antes de salir de casa. El mensaje se divide en cinco apartados en los que se detallan recomendaciones sobre la vestimenta, los establecimientos que deben ser atacados, la provocación de incendios, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la comunicación entre los participantes.

En primer lugar, el texto exige acudir vestidos completamente de negro, sin prendas llamativas ni logotipos visibles, y llevar un pasamontañas que oculte el rostro. También recomienda evitar accesorios que puedan facilitar la identificación de los participantes.

El segundo apartado señala como objetivos principales las grandes superficies comerciales, las entidades bancarias y las franquicias, mientras que pide respetar los pequeños negocios de barrio. "No vamos a joder a los vecinos, vamos a por el sistema", recoge el mensaje, que anima expresamente a entrar en los establecimientos, hacerse con productos y abandonar rápidamente el lugar.

Llamamientos a provocar incendios y atacar a los agentes

El documento también contiene instrucciones para generar situaciones de caos en la vía pública. Entre otras acciones, insta a incendiar contenedores, obstaculizar la circulación y utilizar elementos del mobiliario urbano para dificultar el tráfico.

Uno de los apartados más explícitos es el dedicado a los enfrentamientos con la policía. Bajo el epígrafe "Contra la Policía", el mensaje anima a sus destinatarios a lanzar objetos contra los agentes y huir inmediatamente después. "Pegadle fuerte para que retrocedan y luego CORRED", señala el texto.

Asimismo, recomienda mantener los teléfonos móviles cargados y permanecer atentos a posibles cambios de itinerario comunicados a través de un canal de coordinación.

El mensaje concluye con un "¡Nos vemos ahí!" acompañado de emoticonos de un diablo y una llama.

Por el momento, se desconoce quién está detrás de este mensaje difundido por WhatsApp, cuál es su alcance y si existe una organización real dispuesta a llevar a cabo los actos descritos. Tampoco se ha podido confirmar si las autoridades tienen constancia de su circulación.

El contenido del texto, que incluye llamamientos explícitos a cometer actos violentos, no permite determinar por sí solo si se trata de una convocatoria organizada o de un mensaje destinado a generar alarma ante la celebración de Halloween.