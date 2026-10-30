José Luis Martínez-Almeida ha insistido en la dimisión de Óscar Puente porque, a su juicio, ya no está en condiciones de recuperar la confianza de los españoles en el sistema ferroviario español, algo que el propio Pedro Sánchez ha considerado vital. El alcalde ha calificado de "indecente" la actuación del Gobierno central tras el accidente de Urda, especialmente por las filtraciones de los audios que han señalado prematuramente a un trabajador de Atocha.

"Los socios del Gobierno ya claramente han pedido el cese del ministro", ha destacado este viernes Almeida en Antena 3, que también ha mencionado a los sindicatos y a Adelante Andalucía. El alcalde ha previsto que estas peticiones de dimisión aumentarán a partir del lunes, cuando arranque la campaña electoral: "Esto es un clamor que va a recorrer España, yo creo que de norte a sur y de este a oeste".

En la conversación, Almeida ha querido dejar claro que no responsabiliza directamente a Puente de provocar el fallo del sistema de seguridad, pero sí de la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria. Para el alcalde, esa responsabilidad política es suficiente para exigir la salida del ministro, especialmente después de que este último asegurase hace unos meses que "España vive el mejor momento de la historia del tren". "Quien dijo esa frase no tiene aspecto de poder devolver la confianza a los españoles", ha reprochado.

Volviendo a la secuencia del accidente, Almeida ha cuestionado que el Gobierno apuntase tan pronto al error humano y que, "apenas unas horas después", se difundiesen los audios de un trabajador del centro de control, al que se podía identificar por su nombre y su voz.

"Creo que uno puede ser de izquierdas o de derechas, pero que se tiene que ser decente. Y por tanto, al margen de la responsabilidad que pueda tener el mantenimiento y conservación, es indecente la gestión posterior que se ha hecho por parte del Gobierno, en este caso para salvar a Óscar Puente y en mi opinión para salvar la campaña electoral", ha lanzado Almeida.

Así, ha sostenido que el Gobierno filtró esos audios "aun a costa de sacrificar a una persona", de la que ha afirmado no querer saber por lo que está pasando. "Pongámonos todos en la posición de esa persona, que ahora mismo se siente señalada por el gobierno de España como el único culpable de un accidente en el que sabemos que lo que ha habido es un fallo sistémico de varias capas de seguridad".

Sobre la huelga general, el alcalde ha criticado su convocatoria el próximo 11 de noviembre en plena crisis ferroviaria. "Antes las huelgas generales se convocaban contra el Gobierno, ahora se convocan contra la oposición", ha señalado. Almeida ha planteado que los sindicatos deberían reflexionar "acerca de si en este momento merece la pena seguir con esa convocatoria". Cabe recordar que a esta huelga se suman las de maquinistas previstas para los días 10 y 12.

Preguntado por los plazos anunciados por el Ejecutivo central para recuperar la conexión ferroviaria de Madrid con el sur, el edil ha respondido: "Ya veremos si es hasta Navidades, porque recordemos que ya con Adamuz se nos dijo en un primer momento que iba a ser hasta Semana Santa y no se recuperó la conexión con Málaga antes de la Semana Santa, sino antes del verano".

Consciente de las fechas a las que afecta tal bloqueo de la línea, ha advertido de que la situación "va a tener un impacto en la vida de todas aquellas personas que no se van a desplazar y también económico en el ámbito de las relaciones comerciales".

Tampoco ha tenido dudas al contestar si se subiría ahora mismo a un AVE entre Madrid y Andalucía, como ha reconocido que no haría el presidente andaluz, Juanma Moreno. "Tampoco", ha apoyado Almeida. "La sensación de seguridad subjetiva que yo tengo me hace muy complicado poder subir", ha concluido, haciendo un guiño a las palabras que pronunció el ministro Marlaska al hablar de la situación de Ceuta.