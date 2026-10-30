Los comercios de Madrid han comenzado ya a blindar sus fachadas ante el temor a que se produzcan disturbios similares a los que se dieron en Barcelona. En algunas de las principales zonas comerciales de la capital, numerosos establecimientos están colocando paneles de madera y protecciones en escaparates, puertas y accesos para evitar posibles daños.

La situación es especialmente visible en la Gran Vía y sus alrededores, donde negocios de todo tipo están cubriendo sus fachadas. La medida no afecta únicamente a tiendas, sino también a entidades bancarias, como sucursales de Banco Santander, que también han reforzado sus instalaciones. También supermercados, como Carrefour, y tiendas de alimentación.

Banco Santander tapia su fachada por miedo a disturbios en una de sus oficinas de Madrid

La misma escena se repite en la Milla de Oro madrileña. En la calle Serrano y otras vías comerciales del barrio de Salamanca, establecimientos de lujo están protegiendo sus escaparates ante la posibilidad de incidentes. Entre ellos figuran firmas internacionales como Louis Vuitton o Loewe. Y es que la preocupación no es infundada si se tiene en cuenta que precisamente este tipo de marcas fueron el objetivo de los disturbios en otras grandes ciudades europeas como París y Milán, o en la misma Barcelona.

Los comerciantes de Madrid tapian sus negocios ante el temor a disturbios como los de Barcelona 📹 Borja Montero pic.twitter.com/Gs4bb8D7yc — Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2026

Es la reacción de los comerciantes a los llamamientos que se han sucedido en los últimos días para participar en actos vandálicos este mismo viernes y mañana sábado, coincidiendo con la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos. "Hay algunas noticias que dicen que pueden haberse cancelado esos llamamientos, pero evidentemente no podemos tener la certeza de que eso así ocurra", afirmó ayer jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Pese a la posible cancelación de las convocatorias, el Ayuntamiento no rebajará las medidas de seguridad. El dispositivo previsto contempla el despliegue de 200 agentes antidisturbios en el centro de la capital, a los que se sumarán 1.700 policías municipales. "Si alguien quiere venir a reventar las calles de Madrid, se encontrará con una actuación policial contundente", sentenció la vicealcaldesa.

Ya este viernes, José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a afrontar el tema en Antena 3. El alcalde ha asegurado estar trabajando en un dispositivo junto a la Delegación del Gobierno, ahora encarada por Pilar Trinidad tras la repentina dimisión de Francisco Martín. "Estamos trabajando bien con Delegación para hacer un dispositivo de seguridad con el que evitar que se puedan producir incidentes y, si se producen, para poder reprimirlos lo antes posible", ha afirmado exactamente.