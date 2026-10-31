Altares de muertos, museos gratis y tours por cementerios: planes para el puente de Todos los Santos en Madrid

Si eres de los que se ha quedado sin escapada este puente, no te preocupes, porque Madrid —como todos los fines de semana— viene cargado de planes para disfrutar de la cultura, los distritos madrileños y la familia.

Como todos los años, la Comunidad de Madrid honra una vez más a la comunidad hispana con el altar de los muertos de la Casa de México, donde disfrutar esta tradición y admirarla en todas sus variedades, puesto que este año se colocarán cuatro altares.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte presentó los cuatro altares preparados para el Día de los muertos, típico de México el día 2 de noviembre. Los altares de estos años se situarán en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, en la Montaña de los Gatos del parque del Retiro, en el Patio de Operaciones de Centro y en el teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. En los tres primeros el acceso es gratuito y hasta el 2 de noviembre, en colaboración con la Casa de México. En el caso del último estará disponible hasta el 8 de noviembre.

Entre estos altares las temáticas y simbologías girarán en torno a la naturaleza, la Generación del 27 y el universo. Incluyendo así en estos altares flores, artistas y pensadoras que fueron silenciadas, tonos plateados y blancos, etc. Además, se incluirán talleres didácticos relacionados con esta temática del día de los muertos, que requieren previa inscripción pese a ser gratuitos, y pruebas de la gastronomía popular de estos días.

Si te interesa la parte más castiza de la comunidad, el cementerio de San Isidro reúne las obras de importantes arquitectos madrileños. Si además te interesa el arte, este cementerio se encuentra cerca de la famosa Quinta del Sordo, donde Goya creó sus famosas pinturas negras.

Por otro lado, el Palacio de Santa Bárbara ofrece resolver un misterio como actividad para los más valientes y amantes del suspense, así como numerosos escape rooms y pasajes del terror en colaboración con la Comunidad de Madrid o los ayuntamientos de los municipios de la provincia, de los cuales muchos son gratuitos.

Museos gratuitos

La cultura también se abre de pleno en este fin de semana con horarios gratuitos y exposiciones únicas y temporales en los principales museos de Madrid: el Museo del Prado, el Museo Thyssen y el Reina Sofía. Además de obras de teatro como Historia de Halloween en la Biblioteca municipal de Casa de Fieras de El Retiro o Varieté Halloween, una obra de marionetas en el Teatro El Retiro gratuita para los niños.

Para los más pequeños en la huerta de Aranjuez y en Carabanchel hay talleres de Pumpkin Patch, donde elegir tu propia calabaza y decorarla. En Aranjuez también hay un laberinto de maíz y snacks personalizados. También podrán disfrutar en bibliotecas y espacios jóvenes de manualidades y actividades interactivas e incluso fiestas temáticas en los barrios de la capital. Están orientados no sólo a niños, sino también a adolescentes y jóvenes, como por ejemplo el Taller de maquillaje y efectos especiales en el Centro Cultural Clara del Rey - Museo ABC el sábado 31 de octubre de 11:30 a 13:30.

Si te gusta recorrer todos los rincones y conocer a los personajes históricos también hay tours y visitas guiadas (con reserva gratuita) como la visita al cementerio de la Almudena, a las tumbas de los personajes literarios más famosos o a las partes más antigüas de los cementerios.

Conciertos y películas

Pero si prefieres el cine, Madrid no deja indiferente a nadie en gustos, Arganzuela abre su filmoteca para proyectar este fin de semana películas del género de terror españolas. En Puente Vallecas las proyecciones se abren a su parte más internacional con películas como La novia cadáver y Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton o Las brujas de Salem.

El sábado 31 y el domingo 1 de noviembre tendrá lugar el concierto de los Difuntos en la capilla del cementerio de la Almudena como homenaje a quienes murieron, un espacio con velas y de aforo limitado. La actividad se compone de un cuarteto formado por piano, violín, violonchelo y tenor e interpretarán las obras clásicas, del cine y contemporáneas.

Son muchos los barrios, distritos y planes a los que asistir si aún no sabes qué hacer en este puente y te apetece compartir y disfrutar de experiencias novedosas con familia o amigos.