Ayuso eleva un 9,24% la inversión en personal sanitario mientras los médicos mantienen la huelga

La Comunidad de Madrid aumentará un 9,24% la inversión destinada al personal de su sanidad pública en 2027, hasta alcanzar los 5.853 millones de euros. El incremento, de 541,2 millones respecto al ejercicio anterior, permitirá reforzar la capacidad asistencial y avanzar en mejoras salariales y laborales para los profesionales sanitarios.

Los nuevos compromisos presupuestarios llegan en plena tensión con el colectivo médico, cuyos sindicatos anunciaron una huelga autonómica que se prolongará, en distintos bloques, hasta diciembre ante la falta de avances, dicen, en la negociación con la Consejería de Sanidad.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027, aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno después de que el miércoles tuviera que suspenderse su celebración por el accidente de tren en Urda, contempla destinar 35 millones de euros a mejorar las retribuciones por guardias, noches y festivos. Entre las medidas figura el reconocimiento del sábado como día especial, una iniciativa que beneficiará a más de 60.000 profesionales sanitarios.

Además, más de 22 millones se dirigirán a nuevos programas y a consolidar actuaciones estratégicas. Entre ellas destaca el refuerzo de los recursos para reducir las listas de espera quirúrgica, que recibirán 6,7 millones adicionales, hasta alcanzar los 26,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,6%.

El aumento de los recursos para Sanidad se enmarca en unas cuentas autonómicas que alcanzarán los 12.178,5 millones de euros, un 10,6% más que en 2026, con 1.168,9 millones adicionales. La Consejería concentrará así el 37% del presupuesto total de la Comunidad, en un ejercicio en el que el Ejecutivo regional pretende reforzar tanto la atención sanitaria como las infraestructuras y los recursos tecnológicos.

Más inversión en hospitales y Atención Primaria

La Atención Primaria, considerada el primer nivel de acceso al sistema sanitario, contará con casi 3.178 millones de euros, un 9,7% más. Esta dotación permitirá consolidar su capacidad asistencial y resolutiva, además de avanzar en los 21 centros de salud que actualmente se encuentran en construcción o en distintas fases de tramitación administrativa.

La Atención Hospitalaria dispondrá, por su parte, de 7.983,4 millones, con un crecimiento del 10,7%. A estas partidas se suman los 1.800 millones destinados a facilitar el acceso de los madrileños a los medicamentos, un 9,85% más que en el ejercicio anterior. La dispensación de recetas contará con 161,4 millones adicionales.

También crecerá notablemente la partida para adquirir material sanitario y productos farmacéuticos, que alcanzará los 1.814 millones de euros, un 19% más. Entre las adquisiciones previstas figuran nuevos tratamientos para enfermedades raras metabólicas y fármacos que permiten mejorar el pronóstico de pacientes con patologías como el cáncer de páncreas.

La prevención constituye otro de los objetivos de las cuentas sanitarias. El programa de vacunación a lo largo de la vida dispondrá de casi 179 millones de euros, un 24,3% más que en 2026. Esta dotación permitirá afrontar, entre otras actuaciones, la compra de una nueva vacuna frente a la enfermedad neumocócica, con una protección ampliada para los mayores de 60 años.

Asimismo, el Plan Madrileño de Medicina de Precisión y el Programa de Diagnóstico de Proximidad, destinado a facilitar resultados inmediatos tanto en Atención Primaria como en los hospitales de día, contarán con 27,5 millones de euros.

La Ciudad de la Salud y la renovación de los hospitales

En materia de infraestructuras, la Comunidad invertirá cerca de 374 millones de euros durante 2027. Entre las principales actuaciones figuran las obras de la Ciudad de la Salud, concebida como el mayor campus biosanitario de Europa, y los proyectos de modernización de distintos hospitales públicos.

Es el caso del Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos y el 12 de Octubre, en Madrid capital, así como del Hospital Universitario de Móstoles, entre otros centros. También se destinarán recursos a los nuevos dispositivos del Hospital Enfermera Isabel Zendal, a la residencia para pacientes de ELA que se habilitará en el antiguo Puerta de Hierro y a la construcción del Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte.

La modernización tecnológica del sistema sanitario tendrá igualmente un papel destacado. La Comunidad prevé incorporar nuevos equipos de resonancia magnética, angiógrafos para cardiología y un ciclotrón destinado a producir radiofármacos esenciales para la detección y el tratamiento del cáncer. También se reforzará la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas.

La salud mental contará con nuevas inversiones para ampliar y renovar su red asistencial. Entre las actuaciones previstas se encuentran los centros de Majadahonda y Alcobendas, que dispondrán de un presupuesto de 11,5 millones de euros, y la reforma integral del centro de Arganda del Rey. A ello se suma el Espacio Libremente, dirigido a la población infanto-juvenil, y las mejoras en los hospitales Rodríguez Lafora, en Madrid, y José Germain, en Leganés.

La huelga médica, el contrapunto a las nuevas inversiones

Pese al incremento presupuestario y a los anuncios de mejoras retributivas, la sanidad madrileña afronta un conflicto laboral con los médicos y facultativos que amenaza con prolongarse durante los próximos meses. El Comité de Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT Unión Profesional, anunció cuatro bloques de paros autonómicos entre octubre y diciembre.

Los convocantes justificaron la medida por la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y por las reivindicaciones laborales que, según denuncian, continúan sin respuesta. Entre sus demandas figuran un nuevo modelo de carrera profesional, mejoras en la remuneración de las guardias, el reconocimiento de la singularidad del trabajo médico y mejores condiciones para los profesionales de Atención Primaria, los hospitales y los servicios de emergencias.

El primer bloque comenzó el pasado 28 de octubre y tenía una duración prevista de 72 horas. Sin embargo, los sindicatos suspendieron los paros correspondientes a los días 29 y 30 por respeto a las víctimas y familiares del grave accidente ferroviario de Toledo. La convocatoria mantiene otros tres periodos de huelga: del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre.

Los representantes de los facultativos sostienen que la decisión responde a la ausencia de avances desde la última reunión con la Consejería, celebrada en julio, cuando, según denunciaron, se comprometió un calendario de encuentros que no llegó a materializarse. La convocatoria, no obstante, no cierra la puerta a un acuerdo que permita evitar los siguientes paros.