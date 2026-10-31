La acampada en Sol se desinfla: las comisiones anuncian su marcha para organizar la huelga general

La protesta por el derecho a la vivienda que desde hace más de un mes ocupa la Puerta del Sol de Madrid encara una nueva etapa. La mayoría de las comisiones que integran la denominada Acampada 26S han decidido disolverse progresivamente y trasladar su actividad a los barrios, donde pretenden organizarse de cara a la huelga general del 11 de noviembre.

El anuncio llega en un momento de especial tensión en la capital, que se blinda ante la posibilidad de disturbios y saqueos relacionados con las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus. Además, la decisión se conoce después de que la Delegación del Gobierno comunicase este lunes a la comisión de asesoría legal de la acampada que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

Según informa EFE, el movimiento ha explicado sus próximos pasos mediante un comunicado en el que anuncia su intención de abandonar la plaza para continuar sus reivindicaciones desde otros espacios.

"Desde Acampada 26S, comenzamos la llamada mudanza a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", señala el documento, que establece como principal objetivo "preparar la huelga general".

Divisiones entre los acampados

La retirada, sin embargo, no está resultando sencilla. Aunque las comisiones organizadoras han comenzado a preparar su salida de la Puerta del Sol, no todos los manifestantes están dispuestos a marcharse.

De acuerdo con la información recabada por EFE sobre el terreno, existe un clima de tensión entre quienes han aceptado poner fin a la acampada y un grupo de personas que, sin pertenecer a ninguna de las organizaciones o comisiones, se niegan a abandonar la plaza.

Según la agencia, la única comisión que permanece en Sol es la constituida por las personas sin hogar. El resto de los grupos organizados ha optado por retirarse, aunque el proceso avanza lentamente y apenas se han registrado movimientos de tiendas de campaña.

Los integrantes de las comisiones han trasladado a EFE que su intención es marcharse de manera escalonada, poco a poco.

Una nueva etapa tras más de un mes de protestas

En su comunicado, el Movimiento 26S reconoce un "desgaste de las fuerzas", aunque insiste en que "inicia una nueva etapa".

"Ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno, sino que respondió a una percepción compartida de las cosas", asegura la organización.

Los promotores de la protesta también defienden la continuidad de las estructuras creadas durante las últimas semanas, pese al abandono de la Puerta del Sol.

"Esto no significa que termine todo aquello que hemos construido. Las redes de apoyo, los vínculos y las formas de organización que han surgido durante estos días continuarán tomando distintas formas, respondiendo a las necesidades que siguen presentes", añaden.

Entre las que consideran sus principales "victorias", las comisiones incluyen "una convocatoria de elecciones anticipadas", la "aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda" y haber conseguido "movilizar todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera".

Se trata de logros que el propio movimiento se atribuye en su comunicado.

Temor a los disturbios por las convocatorias de Blocus

La retirada coincide también con la preocupación por las nuevas movilizaciones anunciadas por la plataforma Blocus en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid.

Los participantes en la acampada han reconocido a EFE su "miedo" ante la posibilidad de que se produzcan disturbios y saqueos en la capital.

La situación de máxima alerta afecta especialmente a las principales zonas comerciales madrileñas, entre ellas la milla de oro y los establecimientos de la calle Alcalá, ante las nuevas convocatorias.

Así, mientras una parte de los manifestantes prepara su salida de la Puerta del Sol, otros permanecen en la plaza, prolongando una acampada que lleva más de un mes instalada en el centro de Madrid y cuyo futuro inmediato sigue sin estar completamente definido.