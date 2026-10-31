La Embajada de EEUU alerta del riesgo en Madrid por la amenaza de disturbios violentos de Blocus

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha recomendado a sus ciudadanos que extremen las precauciones en España durante la noche de este sábado y durante el día de Todos los Santos ante los llamamientos a provocar disturbios y actos vandálicos en la capital difundidos en redes sociales por el grupo Blocus. La legación diplomática advierte de la posibilidad de violencia en las calles y recomienda evitar las concentraciones, así como las zonas con una presencia policial significativa.

El aviso, publicado en la red social X, menciona las manifestaciones anunciadas para este 31 de octubre y otras posibles protestas espontáneas. La Embajada alerta de que incluso las movilizaciones que comienzan de forma pacífica pueden derivar en episodios violentos.

⚠️Demonstration Alert –Demonstrations and protests continue to occur in Spain. While some demonstrations have been announced, including on October 31, other protests are spontaneous. Last minute changes can happen and may occur outside planned routes. Local authorities may… pic.twitter.com/B75LiQT0iY — U.S. Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) October 31, 2026

La legación estadounidense aconseja a los ciudadanos de EEUU que se mantengan alejados de las protestas y de las zonas donde puedan producirse disturbios. También recomienda evitar los lugares con grandes aglomeraciones o una actividad policial especialmente intensa. En su mensaje, la Embajada advierte de que las autoridades españolas podrían reforzar las medidas de seguridad en los puntos donde se celebren concentraciones. Entre las posibles actuaciones menciona cierres de carreteras, restricciones de tráfico y un aumento de la presencia policial. "Incluso las protestas que parecen pacíficas pueden escalar a la violencia", señala el aviso.

La recomendación incluye mantenerse informado sobre la evolución de las movilizaciones y consultar las actualizaciones de las autoridades policiales y locales. Además, la Embajada pide a sus ciudadanos que estén preparados ante posibles incidentes, tengan previstas rutas o alternativas y comuniquen a familiares y amigos su situación.

La alerta estadounidense coincide con las medidas preventivas que han adoptado numerosos establecimientos en Madrid y otras ciudades españolas. Muchos comercios del centro de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona han protegido sus escaparates con planchas de madera ante el temor a que se produzcan nuevos saqueos durante el puente. Los comerciantes han optado por tapiar los establecimientos después de los llamamientos a la vandalización difundidos en redes sociales y ante el recuerdo de los incidentes registrados en Barcelona el pasado sábado 24 de octubre.

Aquellos disturbios se saldaron con 133 detenidos y más de 600 personas identificadas, según los datos recogidos en la información difundida sobre los incidentes. Además, durante la noche de este viernes, en Palma de Mallorca, el dispositivo policial identificó a 200 personas.