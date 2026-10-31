La Comunidad de Madrid reforzará la prevención y la lucha contra los incendios forestales con una inversión de 55,6 millones de euros en 2027 para el Plan regional de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA). El proyecto de Presupuestos Generales de la región también contempla consolidar la contratación estable de estos profesionales durante todo el año.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior dispondrá de 794,8 millones de euros, un 1,9% más que en el ejercicio anterior. Dentro de esta partida, el incremento destinado al INFOMA será del 7,8% respecto a 2026, con el objetivo de mejorar el servicio y ampliar el despliegue territorial de bomberos.

Conservación de los montes y aumento de presupuesto

El presupuesto reserva además 28,7 millones de euros para la conservación de los montes. Esta cantidad financiará trabajos de selvicultura, mejoras de la cubierta vegetal y actuaciones sobre los sistemas agroforestales incluidos en el Plan Madrid Forestal. También se destinarán recursos a la restauración hidrológico-forestal de la Sierra Oeste, una zona afectada por el gran incendio del pasado verano.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) contará en 2027 con 465,4 millones de euros, un 13,4% más que en el ejercicio anterior. La partida permitirá reforzar los medios disponibles para atender emergencias, con inversiones en vehículos, maquinaria y suministros necesarios para intervenciones prolongadas. También contempla incrementar los recursos humanos de la agencia.

Dinero para los policías locales

El proyecto presupuestario incluye otros 70 millones de euros para la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM) 2026-2029. Este programa permite al Ejecutivo autonómico ayudar a los ayuntamientos a financiar los gastos de personal de sus policías locales, adquirir medios materiales y formar a nuevos profesionales a través del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Los fondos también se destinarán a terminales de radio compatibles con el sistema TETRA y al refuerzo del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), situado en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Por otro lado, el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias ampliará la superficie destinada a la actividad docente ante el aumento del número de profesionales que recibirán formación. El proyecto contempla asimismo la modernización de sus instalaciones y el refuerzo de la colaboración con otras instituciones. El objetivo del Gobierno regional es consolidar el IFISE como centro de referencia en formación especializada en seguridad y emergencias.