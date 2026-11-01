Ayuso concede la Medalla Internacional de Madrid al presidente de Chile, José Antonio Kast

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, entregará este lunes la Medalla Internacional de la región al presidente de Chile, José Antonio Kast. El acto tendrá lugar en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, una vez publicado el decreto de concesión en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Se trata de la máxima distinción honorífica que concede la Comunidad de Madrid y reconoce a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad, según ha explicado el Ejecutivo regional.

La ceremonia se celebrará en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Ayuso será la encargada de entregar personalmente la distinción al presidente chileno. La concesión se formalizará mediante un decreto de la presidenta regional que deberá publicarse en el BOCM.

Los galardonados

En los últimos años, el Gobierno regional ha concedido esta distinción a diferentes personalidades e instituciones internacionales. Entre los galardonados figura el papa León XIV, así como los Estados Unidos de América, con motivo del 250 aniversario de su independencia, y el opositor venezolano Edmundo González, en 2026.

También recibieron la medalla el presidente de Argentina, Javier Milei, en 2024, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en 2022.

La entrega a José Antonio Kast se incorpora así a una lista de reconocimientos que el Ejecutivo madrileño ha destinado a dirigentes políticos, representantes institucionales y países.