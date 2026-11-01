Carlos Cuesta, sobre la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid: "La información que tiene esta persona es brutal"

Carlos Cuesta abarcó en uno de sus últimos editoriales de La Noche de Cuesta, de esRadio, la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid. El periodista rechazó la explicación de que Martín se marcha por no ir en las listas, relacionó su salida con las investigaciones judiciales en marcha y repasó su recorrido político junto a Pedro Sánchez. "Yo lo único que sé es que la información que tiene esta persona es brutal", afirmó (escúchalo en esRadio).

Al abrir el programa, Cuesta recordó que Martín dimitió "tras abrirse la investigación de la financiación de las primarias de Sánchez, donde él tuvo un papel destacado", y también tras ser detenido un joven de 26 años por agresión sexual en la acampada de Sol.

Cuesta explicó que circula una versión según la cual Martín se ha molestado mucho porque Pedro Sánchez no le ha metido en listas. El periodista se apartó de ella: "A mí la versión que me llega no es esa. A mí la versión que me llega es otra y tiene que ver con las investigaciones en curso", señaló.

Según su análisis, el aforamiento ya no supone un refugio para Martín, porque sería juzgado por el Tribunal Supremo. Cuesta sostuvo que ese tribunal, en el caso de José Luis Ábalos, "lejos de ser un parapeto se ha tomado las cosas muy en serio". Por eso, añadió, le parece más sensato pensar que "para este señor hay otro cobijo, a lo mejor en sede europea hay otro cobijo".

El presentador citó dos frentes. El primero, la posible omisión del deber de persecución del delito en la acampada Sol: "Como avance esa investigación me dirán ustedes a quién miramos, porque creo que lleva todas las papeletas un tal Francisco Martín". El segundo, la decisión de la Audiencia Nacional de ampliar el objeto de investigación de las finanzas del PSOE con el fin de incluir la etapa de financiación de las primarias.

El editorial arrancó rescatando un corte de audio del ya exdelegado del Gobierno que decía: "Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos cinco años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera". Según el periodista, se refería a los bilduetarras. Cuesta le reprochó a Martín que considere que hace más por España un partido que, según sus cuentas, ya lleva 92 etarras en listas. "Es decir, que a este señor le da urticaria la bandera de España", añadió.

Bancal de Rosas y las primarias

Cuesta recordó además que Martín "fue clave en las primarias de Pedro Sánchez", las de 2014 y las de 2017. En su relato, mientras Leire Díez llevaba las redes del candidato, Martín era el jefe de Bancal de Rosas, una fundación que surgió en cuanto se convocan las primarias y Pedro Sánchez se presenta.

El periodista explicó que la fundación registró oficialmente 128.000 euros en donaciones en el momento en el que el resto de los candidatos a esas primarias pusieron el grito en el cielo. Añadió que el Tribunal de Cuentas había empezado a revisarla y que, según su versión, en las anotaciones recogidas hasta entonces la cifra de donaciones captadas se elevaba a 440.000 euros. Cuesta afirmó que la llegada de Enriqueta Chicano a la presidencia del Tribunal de Cuentas sirvió para "pararlo absolutamente todo", y que Chicano no supo responder en una comisión de investigación cuando se la trasladó uno de los senadores del Partido Popular.

Sobre el origen de ese dinero, Cuesta habló de una sospecha que, según dijo, filtraron en su día los rivales de Sánchez en aquellas primarias, y remarcó que se trataba de eso, de una sospecha: "Repito, no la sacamos nosotros". "La principal sospecha era que Bancal de Rosas había sido el sumidero del embudo a través del cual entraba el dinero no muy A procedente de las saunas, los prostíbulos y los negocios del padre de Begoña Gómez", contó Cuesta.

Mesa con mesa en Moncloa

El segundo capítulo del repaso se centró en la Presidencia del Gobierno. Según Cuesta, entre 2018 y 2020, Francisco Martín fue ya el director del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Félix Bolaños. Después pasó por la dirección del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, y ya en julio de 2021 fue nombrado secretario general de la Presidencia, el cargo que antes había ocupado Bolaños.

En ese mismo departamento trabajaba Cristina Álvarez, a la que Cuesta llamó "la supuesta asesora de Begoña Gómez". Según explicó, fue fichada el 16 de julio de 2018 como directora de programas de la Secretaría General Técnica de Presidencia del Gobierno, un puesto en el que, sostuvo, no aparece la palabra protocolo por ningún sitio. El periodista recordó que Álvarez venía de ser la compañera de trabajo de Begoña Gómez en Grupo Inmark y defendió que Martín tenía que conocer esa contratación y pudo intervenir en ella. "¿Quién tiene toda la información de cómo se contrató a esta supuesta asesora? Francisco Martín. ¿Quién tiene todo el conocimiento de cómo se le dio permiso para que llevara los negocios de Begoña Gómez en vez de dedicarse al cargo para el que le pagamos todos los españoles? Francisco Martín. Vayan ustedes pensando si una persona así realmente Pedro Sánchez la deja caer", planteó a los oyentes.

Pilar Trinidad y la Rey Juan Carlos

Cuesta también mencionó a Pilar Trinidad, la nueva delegada del Gobierno que ha sido la subdelegada del Gobierno de Francisco Martín en Madrid y que antes fue secretaria general de la Universidad Rey Juan Carlos, un cargo muy alto, con capacidad de contratación, según lo describió. El periodista aseguró que en diciembre de 2019 Trinidad favoreció el acercamiento de Begoña Gómez a una nueva plataforma de alianzas académicas o empresariales internacionales, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.

Según Cuesta, esa universidad hizo concesiones a Juan Carlos Barrabés, entre ellas un concurso que se elevaba a nada menos que 4 millones de euros financiados con fondos europeos. Ese concurso, explicó, salió a licitación del 21 al 31 de diciembre de 2023, y Trinidad fue nombrada subdelegada del Gobierno el 26 de diciembre.

Cuesta reprochó además a Martín su gestión en Madrid y lo acusó de haber tapado barbaridades como la acampada Sol y de haber convertido la llegada de la Vuelta Ciclista a España en todo un tumulto. Terminó el editorial con la misma idea con la que lo había empezado: "Pero que Francisco Martín tiene información absolutamente sensible de Pedro Sánchez va a misa. Que tiene la información sobre las primarias va a misa. Y que tiene información de los negocios de Begoña Gómez va a misa".