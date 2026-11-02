Ayuso logra que Sánchez rectifique y salva la electricidad para 100.000 viviendas, pero Parla y Algete siguen en riesgo

Casi 10 meses después del gran apagón que sufrió nuestro país, el pasado 19 de febrero, el ya exconsejero Carlos Novillo – fichado ahora por Alberto Núñez Feijóo para concurrir en su candidatura por Madrid en las próximas elecciones generales- dio la voz de alarma tras recibir un preocupante informe sobre la situación energética de la región elaborado por su consejería.

En dicho informe se advertía del riesgo que suponía la propuesta de planificación eléctrica para el periodo 2025/30 planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones el pasado 18 de diciembre.

Ahora, ocho meses después de aquella comparecencia, la Comunidad de Madrid ha conseguido que el Gobierno central modifique su planificación eléctrica para dar cabida a las necesidades de suministro de más de 100.000 viviendas que habían quedado inicialmente fuera del mapa energético estatal.

Sin embargo, el avance está lejos de despejar todas las incertidumbres. Dos actuaciones consideradas esenciales por el Ejecutivo autonómico - la ampliación de las subestaciones de Parla y Algete- siguen sin tener garantizada su incorporación, lo que mantiene en riesgo nuevos desarrollos residenciales e industriales en el sur y el norte de la región.

La falta de capacidad de la red eléctrica se ha convertido en uno de los obstáculos que amenazan con frenar el crecimiento urbanístico y económico de Madrid. Disponer de suelo, aprobar los planes urbanísticos y atraer inversiones no basta si después no existe una infraestructura capaz de suministrar la energía necesaria. Es el problema que vienen denunciando desde hace meses en el Gobierno regional y que ha obligado a intensificar las reclamaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

La reunión celebrada el pasado 26 de octubre entre el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, permitió constatar algunos avances en la nueva propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030, después de que el Ministerio estudiara las 2.566 alegaciones presentadas durante el periodo de audiencia.

Entre los cambios figura la incorporación de capacidad de acceso a la red para atender la demanda de más de 100.000 viviendas en Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales, además de Madrid Nuevo Norte. Se trata de algunos de los desarrollos urbanísticos más importantes de España, cuyas necesidades no estaban recogidas en la propuesta inicial del Gobierno central. La Comunidad había advertido de que aquella planificación dejaba fuera a estos ámbitos y comprometía su desarrollo al no contemplar la energía necesaria para hacerlos realidad.

Las reclamaciones del Ejecutivo autonómico han logrado, por tanto, que el Ministerio rectifique parte de su planteamiento. Pero la modificación no significa que la electricidad vaya a llegar de inmediato a los nuevos barrios. La capacidad reconocida en la planificación debe traducirse todavía en las infraestructuras y actuaciones necesarias para que los promotores puedan disponer efectivamente del suministro. Además, la Comunidad considera que el reconocimiento llega con un retraso cercano a los dos años respecto a las necesidades que había planteado.

Parla y Algete, los dos grandes frentes pendientes

El principal motivo de preocupación ahora está en las actuaciones que siguen sin una solución concreta. En el sur, Parla necesita ampliar su subestación eléctrica para atender una demanda prevista de aproximadamente 240 megavatios. La falta de capacidad ya ha provocado denegaciones de proyectos de urbanización y condiciona tanto la construcción de nuevas viviendas como la implantación de actividades industriales.

En el norte, la ampliación de la subestación de Algete resulta igualmente necesaria para garantizar el suministro a los desarrollos residenciales e industriales de este municipio y de Fuente el Saz, además de otros núcleos del eje del Jarama. Sin esta actuación, la disponibilidad de energía seguirá siendo un condicionante para el crecimiento de la zona.

Getafe también figura entre los municipios afectados por las limitaciones de la red. La Comunidad advierte de que las insuficiencias de las infraestructuras eléctricas no se circunscriben a los grandes desarrollos del sureste, sino que amenazan con comprometer proyectos de distinta naturaleza en varios puntos de la región.

El Ejecutivo autonómico reclama que estas actuaciones se incorporen a la planificación definitiva y que se concreten las inversiones y los plazos necesarios para ejecutarlas. Por el momento, el encuentro con el Ministerio se cerró con el compromiso de mantener nuevos contactos entre ambas administraciones y las empresas distribuidoras para estudiar la viabilidad de las intervenciones pendientes en Parla y Algete. Es decir, dos de las infraestructuras que Madrid considera imprescindibles siguen a la espera de una solución.

Los centros de datos, otra inversión pendiente de garantías

La insuficiencia de la red eléctrica no amenaza únicamente a la construcción de vivienda. También puede convertirse en un freno para el desarrollo industrial y tecnológico de la Comunidad, especialmente en un sector estratégico como el de los centros de procesamiento de datos.

Madrid cuenta con 56 iniciativas de centros de datos, 15 de ellas en construcción y otras 41 en fase de diseño, que representan una inversión aproximada de 15.000 millones de euros. Según las estimaciones del Gobierno regional, estos proyectos podrían generar entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos. Su actividad resulta, además, fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales.

Sin embargo, estas instalaciones requieren grandes cantidades de energía y una red capaz de garantizar el suministro. La Comunidad sostiene que la propuesta estatal todavía no refuerza suficientemente las infraestructuras en los entornos donde se están solicitando conexiones para estos proyectos y reclama que se tengan en cuenta sus necesidades.

El Gobierno regional cuestiona, además, que la saturación de la red se afronte mediante nuevas restricciones a la demanda en lugar de acelerar las inversiones necesarias para ampliar la capacidad. A su juicio, la incertidumbre sobre las condiciones de acceso y conexión puede comprometer proyectos en tramitación y decisiones de inversión que dependen de disponer de garantías energéticas.

La nueva propuesta del Ministerio contempla para Madrid una demanda adicional de 6,5 gigavatios, la segunda mayor asignación autonómica, solo por detrás de Aragón. También incluye 17 nuevos parques de subestaciones, 173 kilómetros de nuevas líneas y la repotenciación de otros 290 kilómetros de tendidos. Tras el estudio de las alegaciones se han incorporado siete parques de subestaciones adicionales. Casi la mitad de la nueva capacidad prevista para la región se destinará a atender las necesidades de los nuevos desarrollos residenciales.

Son cifras que reflejan un cambio sustancial respecto al planteamiento inicial, pero que no resuelven por sí solas las reivindicaciones madrileñas. La Comunidad insiste en que la planificación debe atender también las necesidades concretas de los municipios y de las actividades económicas que siguen sin tener garantizado el acceso a la red.