Diez heridos por el accidente de tren en Urda siguen ingresados en hospitales de Madrid

La evolución de los heridos en el siniestro ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda continúa mostrando signos de estabilización dentro del sistema hospitalario madrileño. Según el último balance facilitado por la Consejería de Sanidad, un total de diez pacientes permanecen ingresados en distintos centros de la región, registrándose una mejoría en los casos de mayor gravedad tras reducirse de tres a dos los ingresados en la uci respecto a la jornada anterior.

Los dos afectados que todavía requieren cuidados intensivos están bajo supervisión médica en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ramón y Cajal. Por su parte, el Hospital Universitario 12 de Octubre, que durante el domingo mantenía a un paciente en su unidad de vigilancia intensiva, ha dejado de figurar en esta lista al haberse producido su traslado a planta o su favorable evolución clínica fuera del área de críticos.

El reparto de los hospitales

En lo que respecta a la hospitalización convencional, la red asistencial autonómica atiende actualmente a ocho pacientes en planta. La distribución de los convalecientes sitúa a dos de ellos en el mencionado Hospital 12 de Octubre, mientras que los seis restantes se encuentran repartidos a razón de un ingresado por centro en las instalaciones del Hospital de Getafe, el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, La Princesa, la Fundación Jiménez Díaz, el Clínico San Carlos y el Hospital Universitario de Torrejón.

El dispositivo sanitario desplegado en la Comunidad de Madrid ha ofrecido una respuesta integral desde los primeros momentos de la emergencia. Los datos oficiales recopilados hasta el domingo confirman que el volumen global de asistencias sanitarias prestadas alcanzó las 122 intervenciones, canalizadas a través de los servicios de urgencias y las unidades de soporte activadas para atender a los viajeros afectados por la colisión en la vía férrea.