Parte de los acampados de Sol, entre ellos la Asociación de personas sin hogar, anuncian que no se van

La acampada en Sol, aun sin las dimensiones de las últimas semanas, continúa adelante según han adelantado algunos de sus participantes. A pesar de que en los últimos días la mayoría de las denominadas comisiones anunciaran su disolución para centrarse en las actividades de barrio bajo la denominación Movimiento 26S, con vistas a la huelga general del día 11, no todos los acampados han decidido irse y permanecen en la céntrica plaza madrileña dos de las comisiones.

Además, en el seno de la acampada ha surgido un colectivo denominado 'Asociación de personas sin hogar', que cuenta con "su propia organización y horizonte político". "Ahora estamos evolucionando hacia también apoyar a las personas que están aquí en situación de sinhogarismo y darles el soporte para que la opinión pública esté con ellas", ha señalado Francisco, uno de los integrantes de la acampada, a Efe. Jualu, otro portavoz, ha señalado que "lo que se está viendo es una reestructuración interna".

Los integrantes de lo que queda de la acampada han anunciado sus intenciones de mantenerse al menos hasta el 11 y han leído un manifiesto, junto a la estatua del oso y del madroño, en el que aseguran que realizarán "acciones firmes y solidarias" a favor de la huelga del 11 de noviembre. También defienden protestas como las huelgas de consumo.

En el manifiesto, han avisado de que seguirán "parando cada desahucio y cada desalojo. Pondremos el cuerpo siempre entre la represión policial y las puertas de nuestros vecinos". También atacan a los fondos "buitre", la ley mordaza o las empresas de desocupación, mientras que reclaman más vivienda social y mejoras laborales. El documento menciona además la tragedia que ha opacado sus reivindicaciones: el terrible accidente ferroviario de Urda. Como otros actores de la izquierda, lo achacan a la liberalización.

"No nos vamos, nos quedamos"

Sobre su presencia en la plaza, que dura ya más de un mes, aseguran que las reivindicaciones del movimiento se están extendiendo a los barrios y otros territorios. "La lucha no se va a quedar aquí". "Entre las tiendas de campaña habita un mundo nuevo, y acamparemos hasta que lo soñado sea norma", señala el documento. Tras su lectura en Sol, se han escuchado gritos como: "No nos vamos, nos quedamos".

La Delegación del Gobierno en Madrid remitió la pasada semana una carta a los interlocutores de la acampada en la que les instaba a levantar el campamento tras considerar transcurrido un "tiempo razonable" desde su instalación, mientras que la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia por la vía penal contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su actuación ante el asentamiento.