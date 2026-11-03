Ayuso y Almeida claman contra la "nueva factura del sanchismo" tras el deplorable estado de Sol

El PP de Madrid ha reaccionado al desalojo de la acampada de la Puerta del Sol, que se ha producido esta madrugada tras 38 días de ocupación. La formación ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha cuestionado los motivos por los que la Delegación del Gobierno no ha intervenido antes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado a Sánchez de haber permitido durante más de un mes la situación que, a su juicio, se había generado en la plaza. "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", ha afirmado en sus redes sociales, donde ha acompañado el mensaje con fotografías de los enseres y las tiendas de campaña que han quedado abandonados en la vía pública tras la intervención.

Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad. pic.twitter.com/kOuDMjThYt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 3, 2026

Ayuso ya había cifrado en más de 25 millones de euros las pérdidas económicas derivadas de la acampada y había alertado del "daño representacional" que estaba provocando.

También se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha destacado el despliegue de los servicios policiales y las labores municipales para recuperar la normalidad en la plaza. "Esta madrugada, Policía Nacional y Policía Municipal han procedido al desalojo de la Puerta del Sol. Los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza", ha señalado.

Esta madrugada, Policía Nacional y Policía Municipal han procedido al desalojo de la Puerta del Sol. Los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza. 38 días de ocupación, más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona. Una nueva… — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 3, 2026

El regidor ha vinculado además la ocupación con las pérdidas económicas que, según sus estimaciones, ha sufrido el comercio de la zona. En este sentido, ha situado en más de 30 millones de euros el impacto económico de los 38 días de acampada y ha definido la situación como "una nueva factura del sanchismo en Madrid".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que existían motivos suficientes para proceder al desalojo desde antes y ha advertido de que tendrá que explicarse ante la Justicia por qué no se actuó con anterioridad. "Sí se podía desalojar. Sí había problemas de seguridad. Sí había problemas de insalubridad. Sí había daños al patrimonio. Pero ahora ya no son útiles a la campaña del PSOE. Ese es el criterio. Lo tendrán que explicar a la justicia", ha escrito en un mensaje publicado en X.

Sí se podía desalojar.

Sí había problemas de seguridad.

Sí había problemas de insalubridad.

Sí había daños al patrimonio. Pero ahora ya no son útiles a la campaña del PSOE. Ese es el criterio. Lo tendrán que explicar a la justicia. https://t.co/Fthflf1WIt — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) November 3, 2026

El desalojo durante la madrugada

El desalojo se ha llevado a cabo durante la madrugada de este martes y ha afectado a 334 personas que permanecían acampadas en la Puerta del Sol. Dos de ellas han sido detenidas por presuntos delitos de desobediencia y resistencia.

COMUNICADO. La Delegación del Gobierno en Madrid informa de que el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia. El operativo, en el que han participado 220 agentes de la Policía Nacional, 180 de la Policía Municipal,… — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) November 3, 2026

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido la intervención como una medida de "último recurso", adoptada después de un "proceso de actuación gradual". Según esta explicación, la protesta había perdido su carácter reivindicativo inicial y había derivado en alteraciones del orden público.

COMUNICADO. La Delegación del Gobierno en Madrid informa de que el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia. El operativo, en el que han participado 220 agentes de la Policía Nacional, 180 de la Policía Municipal,… — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) November 3, 2026

Asimismo, el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado en sus redes sociales que "frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales: responsabilidad y legalidad".

Ley y sentido común. Frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales: responsabilidad y legalidad. Gracias y enhorabuena a quienes, desde el principio, han colaborado para una gestión de la protesta de forma legal,… — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) November 3, 2026

"Gracias y enhorabuena a quienes, desde el principio, han colaborado para una gestión de la protesta de forma legal, racional y pacífica", ha añadido Martín en su mensaje.