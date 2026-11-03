Batalla campal en Batán: tres menas atacan a la Policía al grito de "Alá es grande"

Tres menores extranjeros no acompañados han sido detenidos en el barrio madrileño de Batán después de protagonizar un violento enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, a los que presuntamente golpearon con palos, puñetazos y patadas y amenazaron de muerte. Durante la intervención, los jóvenes profirieron en varias ocasiones gritos de Allahu akbar ("Alá es grande").

Según ha publicado El Mundo, los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando varias patrullas de la comisaría de Latina acudieron a la zona tras recibir un aviso por un posible intento de robo con violencia a una persona de edad avanzada. A su llegada, los policías localizaron a cuatro menores. Una testigo les explicó que habían intentado sustraer las pertenencias de una mujer y que ella misma había tenido que intervenir para recriminarles su comportamiento.

Durante la identificación, los agentes encontraron un cúter oculto en la cintura de uno de los jóvenes. Los menores mantuvieron una actitud desafiante e insultaron a los policías. Poco después, una mujer alertó a las patrullas de que el grupo había ido a buscar palos con la intención de agredir a los agentes cuando regresaran al lugar. Cuando los policías volvieron a la zona, encontraron a los jóvenes portando estos objetos.

Una persecución por la A-5

Uno de los menores fue interceptado en las inmediaciones de la calle Villamanín. Según la información publicada por el diario, opuso una fuerte resistencia a la detención y llegó a propinar varias patadas a los agentes.

Los otros dos detenidos escaparon cruzando la A-5, obligando a varios vehículos a frenar para evitar atropellarlos. Finalmente, fueron localizados escondidos entre unos arbustos cerca de la calle Cebreros. Al percatarse de la presencia policial, volvieron a salir corriendo mientras gritaban Allahu akbar.

Tras varios minutos de persecución a pie, los agentes consiguieron alcanzarlos. Durante el arresto, los dos jóvenes golpearon a los policías con puñetazos y patadas para evitar ser reducidos y esposados. Dos agentes necesitaron asistencia sanitaria por las lesiones sufridas.

Las amenazas no terminaron con las detenciones. Los menores continuaron intimidando a los policías tanto durante el traslado como en dependencias policiales, donde llegaron a decirles "os vamos a matar" y "vamos a por vosotros". Uno de ellos incluso amenazó a un agente y a su hijo, asegurando que conocía los lugares que frecuentaban.

Además, algunos de los arrestados intentaron autolesionarse golpeándose contra el suelo, las paredes y la mampara del vehículo policial, por lo que tuvieron que recibir asistencia sanitaria.

Un cuarto implicado de 13 años

El cuarto menor consiguió escapar. Se trata de un joven de 13 años que ya había sido identificado días antes por su presunta participación en el robo de una cadena de oro a una mujer mediante un tirón en la calle Villamanín.

La situación del centro también ha generado preocupación entre sus trabajadores. Según recoge El Mundo, empleados del centro llevan tiempo alertando de forma anónima de los problemas que se viven en sus instalaciones y de que habían advertido de que nunca debería haberse abierto.

"En la Consejería saben de sobra lo que hay, pero al parecer ni les importamos nosotras, ni los vecinos del barrio, ni los menores. Aquí solo importa que esto esté lleno y siga funcionando. Deberíamos trasladarnos a la Cantueña ya", denunció uno de los trabajadores a El Mundo.