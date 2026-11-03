Irrumpen en el plató de Christian Gálvez en Telemadrid los huelguistas contra Ayuso por la educación

Christian Gálvez presenta La Tarde de Telemadrid, un programa magacín que incluye testimonios, entrevistas… un talk-show de cercanía que, entre otras cosas, tiene el espíritu de "acompañar a los mayores con cercanía y respeto". Se emite de lunes a viernes y durante la emisión en directo de este martes un grupo de cuatro supuestos profesores han asediado el plató para enviar un mensaje reivindicativo por la —supuesta también— defensa de "la educación pública".

Antes de la invasión de plató, los cuatro invitados y el propio Gálvez iban a debatir —todo terminó cuando formulaba la pregunta— sobre las preferencias particulares en la ducha. "Un debate que divide a la humanidad, como la tortilla: con cebolla o sin cebolla", llega a decir. Un hecho que, por otra parte, tiene que ver con la historia del trabajo. Los llamados blue-collars (trabajadores de cuello azul, físicos) y los white-collars (cuello blanco; oficios liberales). "Vamos a aprovechar, vamos a discutir: ¿son de ducharse ustedes…?". No terminó la frase y el batallón de lo público irrumpió en el plató. Cuatro individuos que dicen ser profesores, dos hombres y dos mujeres, dicen: "Hemos venido a visitaros a Telemadrid porque la consejera no nos está prestando atención y a ver si nos presta un poco de atención".

El directo tiene estas cosas… En Telemadrid se cuelan en pleno plató para reivindicar los derechos de la educación pública y la cadena tira de publicidad. Porque cuando la reivindicación irrumpe en pantalla, a veces el mejor argumento es un corte publicitario. ¡Y seguimos! 😏 pic.twitter.com/F1EVI2RQGo — Sebas Maspons (@SebasMaspons) November 3, 2026

La otra maniobra huelguista sucedió durante la mañana, cuando más de un centenar de profesores interrumpió durante 40 minutos el tráfico en la A-42. Pero volvamos al plató. Allí, Gálvez tuvo que tirar de mano izquierda. La buena educación le empujó a decir: "Gracias, chicos, pero no es el momento y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas. Fijaos que yo iba a ser profesor, adoro la enseñanza, pero las artes que habéis utilizado en este programa no son las justas, no son las pertinentes y no son las que los docentes por los que he peleado toda la vida utilizarían". Gálvez mantiene la compostura y sabe imponerse: "Ahora este no es vuestro espacio". Entonces, pide que la cámara le pinche a él para dejar fuera de plano a los espontáneos que, como tantas veces, irrumpen en ciertos lugares para mostrar consignas políticas. Baste recordar la vez que unas sufragistas en 1914 acuchillaron la Venus frente al espejo de Velázquez.

"Afortunadamente tengo la enorme fortuna de haber podido elegir una carrera como magisterio, carrera que no llegué a terminar porque el tren de la televisión pasó por delante", explica. Por último, añade: "Afortunadamente nunca jamás en mi vida, y no diga que tengan o dejen de tener razón, ningún profesor me engañó como me han engañado ellos. Vamos a publicidad".

Y es que el debate sobre la pugna entre el gusto por la ducha matutina o nocturna ha dejado tras de sí la suciedad que conllevan los escraches, que no es otra que la molestia y la incomodidad.