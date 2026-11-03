Defensa frena el trazado de la Línea 11 de Metro y obliga a Madrid a buscar alternativas

La ampliación de la Línea 11 de Metro hacia el sur de Madrid tendrá que replantearse. La negativa del Ministerio de Defensa al trazado inicialmente previsto ha obligado al Gobierno regional a estudiar nuevas alternativas para prolongar la línea desde su actual cabecera en La Fortuna hasta el barrio de Poza del Agua, en Leganés.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la semana pasada una modificación del contrato de redacción del proyecto por un importe de 689.000 euros. El objetivo es analizar otros posibles recorridos y conexiones con la red de Metro, además de preparar la documentación necesaria para su tramitación ambiental.

La futura ampliación permitirá conectar Valdebebas con Leganés sin necesidad de atravesar el centro de la capital. Sin embargo, el rechazo de Defensa a la opción planteada inicialmente ha obligado a revisar el diseño de la infraestructura para garantizar su viabilidad.

Nuevas alternativas

Durante la elaboración del estudio informativo ya se habían analizado distintas posibilidades de trazado y de enlace con otras líneas, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos y administrativos de cada alternativa.

Ahora, la modificación del contrato permitirá profundizar en nuevas opciones para prolongar la Línea 11 desde La Fortuna y definir cómo se conectará con el resto de la red.

La futura estación terminal del tramo sur estará situada en Poza del Agua, en Leganés. La Comunidad de Madrid busca así mantener el objetivo de extender la línea hacia el suroeste de la región, aunque el trazado definitivo todavía está pendiente de estudio.

La futura Gran Diagonal

La Comunidad de Madrid finalizará en 2027 el túnel de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal e iniciará la construcción del tramo norte de la futura Gran Diagonal, que conectará el suroeste y el noreste de la capital. Ambas intervenciones están previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo año, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que destina 3.374,4 millones de euros a Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

De esta cantidad, más de 705 millones se dedicarán a la red de transporte, un 26,2% más que el año anterior. Buena parte financiará nuevos kilómetros de Metro, con la ampliación de la L11 y la prolongación de la L5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ambas en marcha. También comenzará la tramitación de las extensiones de la L1 a Las Tablas y Madrid Nuevo Norte, así como de la L10 y la L11 hacia Móstoles y Leganés, en el barrio de Poza del Agua.

En paralelo, continuará la construcción de los intercambiadores de Conde de Casal y Alcalá de Henares y el proceso de automatización de la Circular, que permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia de paso de los trenes en la línea más utilizada por los viajeros.