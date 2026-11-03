Detenido un trabajador en Torrejón tras robar 93.000 euros en material de cerveza

Un trabajador de una empresa de Torrejón de Ardoz ha sido detenido por la presunta sustracción continuada de maquinaria y material destinado a instalaciones de suministro de cerveza, cuyo valor supera los 93.000 euros. La investigación de la Policía Nacional permitió localizar parte de los efectos en una empresa de recuperación de residuos del Corredor del Henares.

Los responsables de la compañía denunciaron la desaparición de una importante cantidad de material que no se encontraba ni en el almacén ni en los establecimientos a los que prestaban servicio. Las pesquisas policiales terminaron señalando a uno de los trabajadores, que tenía acceso a las instalaciones y que presuntamente vendía los objetos sustraídos a una empresa dedicada a la recuperación de residuos.

Más de 93.000 euros en maquinaria y material

El inventario facilitado por la empresa permitió cuantificar el valor de los efectos que habían desaparecido. Entre ellos figuraban 40 columnas de dispensación de cerveza tipo Noray, valoradas en 12.490 euros, y 80 cabezales, cuyo importe ascendía a 6.180 euros.

La relación de material sustraído también incluía 500 grifos de cerveza, valorados en 36.845 euros, y 20 máquinas de cerveza, cuyo precio conjunto alcanzaba los 37.703 euros.

La suma de estos elementos supera los 93.000 euros, una cantidad que corresponde al valor del material identificado por la compañía en su inventario.

La desaparición de estos equipos llevó a los responsables de la empresa a alertar a las autoridades. Los objetos estaban destinados a las instalaciones de suministro de cerveza que la compañía prestaba en diferentes establecimientos.

Un trabajador con acceso al almacén

Durante la investigación, los agentes analizaron las circunstancias en las que se habían producido las desapariciones y centraron sus pesquisas en uno de los empleados.

El trabajador tenía acceso al almacén de la compañía y, según las sospechas policiales, aprovechaba esa circunstancia para retirar material sin autorización y venderlo posteriormente.

La Policía Nacional siguió el rastro de los objetos hasta una empresa de recuperación de residuos situada en el Corredor del Henares, donde presuntamente se comercializaban los efectos sustraídos.

Las actuaciones permitieron localizar en este establecimiento una cantidad de material perteneciente a la compañía afectada.

180 kilos de material de la empresa

Los agentes encontraron alrededor de 180 kilos de efectos sustraídos que pudieron identificar como propiedad de la empresa de Torrejón de Ardoz.

Entre los objetos recuperados había 13 columnas de dispensación de cerveza, 112 grifos, 56 pinchadores, tres reductores y cuatro soportes. También localizaron ocho grifos de agua.

La recuperación de estos elementos permitió acreditar la presencia de parte del material desaparecido en el establecimiento investigado.

Sin embargo, las pesquisas apuntaron a que el volumen de material que habría salido de la empresa durante el periodo investigado era considerablemente mayor.

Se habrían vendido cerca de 1.000 kilos de material

Las investigaciones permitieron determinar que, durante el periodo analizado, se habrían vendido aproximadamente 1.000 kilos de material presuntamente sustraído.

Los efectos estaban compuestos por diferentes metales, entre ellos acero, aluminio, cobre y latón, materiales que podían comercializarse a través de empresas dedicadas a la recuperación de residuos.

La Policía Nacional logró recuperar una parte de los objetos, aunque la cantidad localizada en el establecimiento representa solo una parte del volumen total que se habría vendido, según las estimaciones de la investigación.

Finalmente, los agentes detuvieron al trabajador como presunto responsable de un delito de hurto. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.