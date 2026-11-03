El exdelegado Francisco Martín saca pecho de su gestión en Sol "frente a los hiperventilados con ansias de palos"

Francisco Martín ha esperado al ansiado desalojo de la acampada de Sol para volver a pronunciarse sobre un asentamiento que marcó buena parte de sus últimas semanas como delegado del Gobierno en Madrid. Lo ha hecho con un mensaje en X en el que ha reivindicado su forma de gestionar el campamento y ha lanzado un dardo a quienes llevaban tiempo reclamando una intervención policial.

"Ley y sentido común", ha escrito este martes el exdelegado, que ha cargado contra los "hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales". Frente a eso, Martín ha defendido que la actuación ante la protesta debía guiarse por la "responsabilidad y legalidad".

Desde su nacimiento el pasado 26 de septiembre, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad habían venido exigiendo el desalojo del campamento. Martín, sin embargo, defendió una y otra vez que la concentración estaba amparada por el derecho fundamental de reunión y eludió recurrir a la intervención policial. El exdelegado mantuvo esa postura incluso cuando Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida anunciaron acciones judiciales contra su actuación.

Ya tras su dimisión, Ayuso de nuevo comunicó que denunciará a Martín por la vía penal en el Tribunal de Instancia de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa, al no actuar ni desalojar la acampada ilegal, así como por omisión del deber de perseguir aquellos delitos que se han cometido durante el tiempo que ha durado el asentamiento. Entre ellos, el Gobierno regional mencionaba agresiones sexuales y físicas; atentados contra el patrimonio; tenencia ilegal de armas; delitos de odio y amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ahora, la Delegación del Gobierno ha presumido precisamente de que su actuación se haya orientado "a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol". Citando primero una carta de Francisco Martín a los acampados y después otra de su sucesora, Pilar Trinidad, han justificado la decisión del desalojo asegurando que el derecho de reunión no es "ilimitado" y "había transcurrido un periodo de tiempo razonable en el que se había podido hacer llegar sus reivindicaciones".

Cabe recordar que esa primera carta fue una de los últimos movimientos de Martín, que pidió a los interlocutores de la protesta que levantaran el campamento al considerar que ya había pasado "un tiempo razonable" y que las circunstancias habían cambiado. En la segunda misiva, la de Trinidad, se exigía directamente su "desmantelamiento a la mayor brevedad". Aunque la mayor parte de los organizadores anunciaron este pasado fin de semana su marcha, habían quedado en Sol "residualmente algunas personas".

Así, este martes, el dispositivo policial ha sacado de la plaza a un total de 334 personas, en su mayoría sintecho, y ha detenido a otras dos personas por desobediencia y resistencia. Tras la intervención, Martín ha felicitado a los que, según ha defendido, han contribuido "desde el principio" a que la protesta se desarrollara de forma "legal, racional y pacífica".