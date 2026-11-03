El "pacífico" material encontrado en la acampada de Sol: armas artesanales, pinchos y enormes martillos

La Policía se ha encontrado bastante más que tiendas de campaña y enseres personales al retirar lo que quedaba de la acampada de la Puerta del Sol. Según ha detallado este martes la vicealcaldesa, Inma Sanz, entre los objetos incautados durante el desalojo hay cuchillos, navajas, defensas extensibles, aerosoles, bolsas con adoquines y varias armas de fabricación casera.

Algunas de estas últimas, según se puede apreciar en varias imágenes de la Policía Municipal, son especialmente llamativas: palos rematados con cuchillos o pinchos, tenedores de grandes dimensiones o diferentes cúteres. También se han localizado distintas drogas, algunas guardadas en botes de alubias.

Así lo ha denunciado a su vez el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha ironizado sobre este material "pacífico" y ha detallado cifras concretas: "Tres aerosoles autodefensa (espráis); cuatro cuchillos de distintas dimensiones; ocho rompecabezas artesanales; tres defensas extensibles; seis martillos; veintidós objetos contundentes; ocho cúteres; ocho cascos; dos máscaras antigás; dos escudos artesanales y cuatro bolsas con adoquines".

También os detallamos el material "pacífico" intervenido por la Policía Municipal tras el desalojo: - ⁠3 aerosoles autodefensa (espráis)

- ⁠4 cuchillos de distintas dimensiones

- ⁠8 rompecabezas artesanales

- ⁠3 defensas extensibles

- ⁠6 martillos

- ⁠22 objetos… pic.twitter.com/SZoCtcEDl5 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 3, 2026

Por su parte, el Ayuntamiento llevaba semanas alertando de la presencia de objetos potencialmente peligrosos en el campamento. De hecho, el pasado 30 de septiembre, Sanz remitió al entonces delegado del Gobierno un informe acompañado de nueve fotografías en las que ya denunciaba la existencia de "artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones".

Precisamente en una de aquellas imágenes aparecía un cuchillo de grandes dimensiones sobre una mesa de camping, junto a pan y un bote de hummus. Fue esa imagen la que sirvió a Rita Maestre como burla de la denuncia del Consistorio. La portavoz de Más Madrid llegó a afirmar entonces que "un cuchillo del pan junto a un bote de hummus y unos adoquines sujetando unas tiendas de campaña no son una amenaza para la seguridad en Madrid".

No, Almeida: un cuchillo del pan junto a un bote de hummus y unos adoquines sujetando unas tiendas de campaña no son una amenaza para la seguridad en Madrid. La mayor amenaza a la seguridad son los fondos buitre y los desahucios, y la negativa del PP a pararlos mañana en el… pic.twitter.com/hf72I5Ac1x — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 1, 2026

Un 88% más de basura que en el 15-M

Ha sido durante la madrugada de este martes, en torno a las 4:00 horas, cuando 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, con la participación de bomberos y servicios sociales, se han dispuesto a desalojar la plaza. En total, han sido desalojadas 334 personas, en su mayoría personas sintecho. La intervención se ha saldado con dos detenidos y cuatro personas atendidas por el Samur Social, una de las cuales ha tenido que ser hospitalizada por un problema de diabetes.

Tras el desalojo, ha comenzado una segunda fase: la limpieza de la plaza, que ha dejado una imagen escandalosa por la acumulación de basura, escombros y todo tipo de enseres. Según los datos facilitados por Sanz, los servicios municipales han retirado 36 toneladas de escombros, tiendas de campaña y otros materiales. La cifra supone un 88% más que lo recogido durante la acampada del 15-M de 2011. "Estamos viendo las imágenes y, como les digo, va a costar desde luego recuperar la plaza a su estado inicial", ha advertido.

El número de toneladas de residuos recogidas tras el levantamiento de la acampada de Sol asciende a 36,2 , un 88,2 % más que lo retirado en la acampada de 2011. Gracias a todos los servicios municipales que llevan trabajando desde esta madrugada para devolver la normalidad a la… pic.twitter.com/qj0IuzIpKQ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 3, 2026

En cuanto al balance de daños, la vicealcaldesa ha confirmado que entre los puntos que más preocupan al Ayuntamiento están la escultura de Carlos III, cuya fuente cabe recordar que sirvió de piscina para los acampados, y el Oso y el Madroño, que en los primeros días del asentamiento fue vandalizado con pintadas, símbolos comunistas y un chaleco del Sindicato de Inquilinas.

"Me da la sensación de que el mayor daño puede estar en el pedestal de la escultura de Carlos III y quizá ahí es donde mayores daños haya, pero ya digo, estamos en una primera valoración inicial y, por lo tanto, hay que dejar a los técnicos que nos digan cuáles pueden ser esos daños", ha adelantado Sanz, que ha recordado que el Consistorio "va a tratar de recuperar hasta el último euro que tenga que gastar en recuperar esta plaza".

La vicealcaldesa también ha confirmado que el Gobierno municipal seguirá adelante con la denuncia penal anunciada contra el exdelegado Francisco Martín por su actuación durante las semanas que permaneció instalada la acampada. "La actuación en el día de hoy demuestra que cuando se ha querido se ha hecho", ha afirmado Sanz, que ha contrapuesto la orden de la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, con la de su antecesor y ha asegurado que tiene la "absoluta convicción" de que la acampada no se habría levantado si Martín hubiera continuado en el cargo.