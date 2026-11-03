El Supremo desestima el recurso de García Ortiz y le obliga a pagar 39.000 euros a González Amador en costas

La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Tribunal Supremo ha desestimado la impugnación formulada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en representación de Álvaro García Ortiz contra las costas que este debe pagar a Alberto González Amador. Por ello, fija esta cantidad en 39.009 euros después de haber cometido un delito de revelación de secretos contra él.

El Alto Tribunal ya rebajó las pretensiones de la defensa de González Amador, que pidió una imposición de 79.000 euros para el que fuera fiscal general del Estado por haber revelado datos secretos de la entonces pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tasó las costas en 39.000 euros; aun así, la defensa de García Ortiz llevada a cabo por la Abogacía del Estado reclamaba que el montante no superase por mucho los 4.000 euros.

En un decreto de tasación al que ha tenido acceso Libertad Digital, la LAJ desestima la impugnación por honorarios excesivos formulada por la Abogacía y por el Ministerio Público y fija el costo de los servicios de Gabriel Rodríguez-Ramos, letrado defensor de González Amador, en 38.508,26 euros; cuantía a la que habría que sumarle 501,22 euros que corresponden a la procuradora. Así, aprueba definitivamente que García Ortiz tiene que trasladar a González Amador 39.000 euros, que usaría para pagar a su letrado.

El decreto refleja que la Abogacía del Estado observaba una "falta de proporcionalidad de la minuta" y aseguraba que la "causa carece de complejidad", lo que habría facilitado las labores de defensa del letrado de González Amador. "Lo trascendente no es determinar si pudiera haberse formulado una minuta inferior, sino comprobar si concurre una desproporción manifiesta que justifique la corrección de la tasación practicada, circunstancia que no resulta acreditada en el presente caso", explica la letrada de la Administración de Justicia aseverando que la cuestión no es si González Amador podría haber contratado un letrado más económico, sino que este no haya sido sobrevalorado por las costas.

Además, la LAJ defiende que el caso sí que ha sido revestido de cierta importancia, con numerosas diligencias y que ha supuesto una carga de trabajo considerable para los letrados: "La causa ha presentado una singular relevancia institucional y procesal, un elevado volumen de actuaciones, numerosas incidencias durante la instrucción y el enjuiciamiento, una pluralidad de partes personadas y una notable actividad impugnatoria, circunstancias todas ellas objetivamente acreditadas en las actuaciones y que justifican una dedicación profesional especialmente intensa".

"En definitiva, de la valoración conjunta de las actuaciones, del trabajo profesional efectivamente desarrollado, de la singular complejidad de la causa y del contenido del informe colegial emitido, no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos", sentencia el Supremo recalcando que García Ortiz debe hacer el pago de las costas por un valor de 39.009 euros.