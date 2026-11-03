La Delegación del Gobierno desaloja por fin Sol al perder la acampada su "objetivo inicial"

Más de un mes después de que las tiendas de campaña irrumpieran en la Puerta del Sol, la Policía, por orden de la Delegación del Gobierno, ha desalojado la acampada. Según fuentes de la Delegación, han sacado de la plaza a 334 personas y dos de ellas han sido arrestadas por desobediencia y resistencia.

El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales. Según la Delegación del Gobierno, no se han producido "alteraciones violentas del orden público" y el desalojo se ha producido "bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad". Los desalojados, buena parte de los cuales eran sintecho, han denunciado el uso de gases lacrimógenos.

En un extenso comunicado, la Delegación del Gobierno trata de justificar por qué toma la medida ahora y no hace semanas, como venían demandando tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, que incluso llevó al anterior delegado, Francisco Martín, a los tribunales.

Según la Delegación, han emprendido esta medida de "último recurso" tras un "proceso de actuación gradual". Presume el organismo de que en este periodo, "la actuación de la Delegación se ha orientado a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol". Desde "el inicio", dice, entendieron, "con el debido asesoramiento jurídico", que la protesta "quedaba comprendida en el ámbito de protección del derecho fundamental de reunión".

El organismo presume de las semanas de mediación y dice, citando primero una carta de Francisco Martín a los acampados y después otra de su sucesora, Pilar Trinidad, que el derecho de reunión no es "ilimitado" y "había transcurrido un periodo de tiempo razonable en el que se había podido hacer llegar sus reivindicaciones". Por ello, en la segunda misiva, del 29 de octubre, se exigió ya su "desmantelamiento a la mayor brevedad".

☀️ Buenos Días España. 🆕 Desalojada la acampada de la Puerta del Sol. 💪 Enhorabuena a todos los compañeros de la Policía Nacional que han participado en el operativo. ⚠️ Esperemos que ahora no pretendan desviar la atención con una cortina de humo, poniendo el foco sobre la… pic.twitter.com/R3vL0QMF3c — JUPOL (@JupolNacional) November 3, 2026

Aunque la mayor parte de los organizadores anunciaron el fin de semana su marcha, quedaron en la Puerta del Sol "residualmente algunas personas". Al mismo tiempo, la Policía les puso en conocimiento de "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o entorno inmediato de la acampada". "Un gran número de pernoctaciones en el campamento es de personas sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, perdiendo el objetivo inicial de la misma" con lo que, señala la Delegación, "podría resultar legítimo" ponerle fin.

Ante esta situación, dice el organismo, "y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno", la delegada emitió un oficio solicitando restablecer la normalidad "llevando a cabo las acciones necesarias", aunque "siempre bajo los criterios de proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables".

Desde los sindicatos policiales han celebrado el desalojo aunque denuncian que "llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar".