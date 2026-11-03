La L6 de Metro de Madrid cerrará durante dos fines de semana de noviembre por las pruebas de los trenes sin conductor

Los usuarios de la Línea 6 de Metro de Madrid tendrán que buscar alternativas durante dos fines de semana de noviembre. La compañía suspenderá la circulación entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria para continuar con las pruebas de los nuevos trenes automáticos que comenzarán a funcionar en la Circular en 2027.

El primer corte incluirá el domingo 8 de noviembre –incluyendo el día 9, festividad de Nuestra Señora de la Almudena– y los días 21 y 22 de noviembre. Durante esos días, las estaciones de ambos extremos del tramo afectado permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras provisionales del resto de la línea.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Metro de Madrid habilitará un servicio especial y gratuito de autobuses que realizará en superficie el recorrido interrumpido. La compañía ha programado los trabajos durante fines de semana y festivos con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios.

La suspensión permitirá avanzar en las pruebas de seguridad necesarias para poner en marcha los nuevos trenes sin conductor. Los ensayos servirán para comprobar el funcionamiento de los sistemas y la integración de los distintos elementos que harán posible la conducción automática.

La Línea 6 será automática en 2027

Las pruebas se realizarán progresivamente con los nuevos trenes, que circularán a velocidades cada vez mayores hasta alcanzar los parámetros previstos para la explotación comercial. Los técnicos analizarán su comportamiento, comprobarán los registros obtenidos y verificarán que todos los sistemas funcionan correctamente de forma conjunta.

La automatización de la Línea 6 es uno de los principales proyectos tecnológicos de Metro de Madrid. Su puesta en marcha exige coordinar los sistemas de las estaciones y la señalización con la infraestructura de vía y el material móvil, por lo que será necesario completar un amplio proceso de verificaciones antes de que los trenes comiencen a prestar servicio.

Con esta transformación, la capacidad de transporte de la Circular podrá aumentar desde los actuales 400.000 viajeros diarios hasta los 730.000, según las previsiones de Metro de Madrid.