Este es el escandaloso estado de la Puerta del Sol: el basurero que encontró la Policía tras el desalojo
Más de un mes después de su comienzo, la Delegación del Gobierno ha levantado las tiendas de campaña que quedaban en Sol al considerar que la acampada ha perdido su "objetivo inicial".
Estado de la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada
Ha hecho falta más de un mes para que la Delegación del Gobierno haya ordenado a la Policía Nacional que desaloje lo que quedaba de la acampada que ocupaba la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre, tras las protestas por el desalojo de Maricarmen.
Un operario tras el desalojo de la acampada
En un escrito, la Delegación entiende ahora que "un gran número de pernoctaciones en el campamento es de personas sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, perdiendo el objetivo inicial de la misma". Es por eso que, señala, "podría resultar legítimo" ponerle fin.
Estado de el Oso y el Madroño tras la acampada
En ningún momento menciona la Delegación como razón de su decisión, por ejemplo, los insultos, amenazas y expresiones ofensivas contra Isabel Díaz Ayuso que se han dado durante el tiempo que ha durado la acampada y que el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía. Tampoco los daños al patrimonio de la plaza y las condiciones de insalubridad que llevaron incluso a cerrar el Metro. Así lo ha recordado tras el desalojo el portavoz del PP Carlos Díaz-Pache: "Sí se podía desalojar. Sí había problemas de seguridad. Sí había problemas de insalubridad. Sí había daños al patrimonio. Pero ahora ya no son útiles a la campaña del PSOE. Ese es el criterio. Lo tendrán que explicar a la justicia".
Estado de la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada
"Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", ha evidenciado en este sentido Ayuso en X, que a su vez ha compartido varias imágenes de cómo ha quedado la plaza.
Operarios limpian Sol tras el desalojo de la acampada
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha tratado ahora de justificar por escrito el por qué de tomar la decisión ahora y no hace semanas, como venían exigiendo tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid, que incluso llevó al anterior delegado, Francisco Martín, a los tribunales.
Operarios limpian Sol tras el desalojo de la acampada
El estado de la plaza era tal que el mismo Francisco Martín llego a admitir en una carta dirigida al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de su incapacidad para divisar las tomas de agua de bomberos.
Varios operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid retiran las tiendas
Este martes, el dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales. Así, se han sacado de la plaza a 334 personas y dos de ellas han sido arrestadas por desobediencia y resistencia.
Una excavadora del servicio de limpieza retira más tiendas
Sin embargo, los desalojados, que en su mayoría eran ya sintecho, han denunciado el uso de gases lacrimógenos durante el desalojo. Fueron precisamente estas personas las que este fin de semana anunciaron su intención de continuar acampando en Sol bajo el manto de un colectivo denominado 'Asociación de personas sin hogar'.
Más operarios del servicio de limpieza limpian la plaza
Según ha indicado José Luis Martínez-Almeida, los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza. A través de X, el alcalde ha denunciado a su vez las pérdidas económicas que han sufrido los comercios de la zona, las cuales ha cifrado en más de 30 millones de euros. "Una nueva factura del sanchismo en Madrid", ha dicho.
Varios camiones del servicio de limpieza en Sol
Una trabajadora del Metro de Madrid encargada de la limpieza ha contado a esRadio que, desde las 7:00 horas, están trabajando para quitar todos los carteles, cuerdas y pegatinas que los acampados habían puesto en la plaza. "Ha sido duro, había mucha acumulación de basura y porquería. Había carteles que estaban muy pegados", ha asegurado.
Operarios limpian Sol tras el desalojo de la acampada
Desde los sindicatos policiales han celebrado el desalojo aunque denuncian que "llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar".