Este es el escandaloso estado de la Puerta del Sol: el basurero que encontró la Policía tras el desalojo

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Estado de el Oso y el Madroño tras la acampada

En ningún momento menciona la Delegación como razón de su decisión, por ejemplo, los insultos, amenazas y expresiones ofensivas contra Isabel Díaz Ayuso que se han dado durante el tiempo que ha durado la acampada y que el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía. Tampoco los daños al patrimonio de la plaza y las condiciones de insalubridad que llevaron incluso a cerrar el Metro. Así lo ha recordado tras el desalojo el portavoz del PP Carlos Díaz-Pache: "Sí se podía desalojar. Sí había problemas de seguridad. Sí había problemas de insalubridad. Sí había daños al patrimonio. Pero ahora ya no son útiles a la campaña del PSOE. Ese es el criterio. Lo tendrán que explicar a la justicia".