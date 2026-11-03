Huelga de profesores en Madrid: sindicalistas cortan la A-42 en una nueva protesta contra Ayuso

La huelga indefinida de profesores en la Comunidad de Madrid ha arrancado su cuarta semana con una nueva protesta en las carreteras. Más de un centenar de docentes han cortado este lunes por la mañana la A-42, la autovía de Toledo, para reclamar a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que abra una negociación sobre sus reivindicaciones.

La protesta ha tenido lugar en plena hora punta, a la altura del Puente de Praga, sobre la calle Antonio López, donde los manifestantes han interrumpido la circulación durante unos 40 minutos. Según fuentes policiales, los sindicalistas se han retirado de la vía de forma pacífica tras la llegada de efectivos de la Policía Municipal y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional.

Sillas y camisetas verdes en la autovía

Los docentes, vestidos con las tradicionales camisetas verdes, han partido desde el monumento Día y Noche, junto a la estación de Atocha, para dirigirse hasta la autovía.

Una vez allí, han colocado sillas escolares sobre la calzada y han desplegado pancartas con mensajes como "Educación Pública para todas las etapas educativas" y "Educación Pública en Huelga. Todas las etapas a la huelga". También han coreado consignas dirigidas a la consejera, entre ellas "Zarzalejo, siéntate un ratejo", mientras hacían sonar silbatos y agitaban globos con forma de lápices.

Los profesores con sus sillas cortando la A-42

La movilización coincide con el decimosexto día de huelga indefinida, que comenzó el pasado 14 de octubre. Los sindicatos y colectivos docentes mantienen sus protestas para forzar una negociación con la Consejería de Educación.

Más protestas durante la semana

La jornada de este lunes incluye otras convocatorias en distintos puntos de la región. A las 11:00 horas está prevista una concentración o cacerolada ante la Dirección de Área Territorial (DAT), seguida de una manifestación a las 12:00 horas en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con salida desde el Ayuntamiento de Alcobendas hasta la plaza de España.

El martes 4 de noviembre, los profesores se unirán a las universidades, que comienzan ese día su huelga, en una marcha entre las sedes del PSOE y del PP en Madrid, desde la calle Ferraz hasta la calle Génova. La convocatoria está fijada a las 12:00 horas.

El miércoles 5 habrá otra manifestación conjunta, a las 17:30 horas, desde Atocha hasta la Consejería de Educación. El jueves 6 se celebrará una asamblea general unitaria en el Auditorio Marcelino Camacho y el domingo 8 tendrá lugar un 'picnic por la pública' en el paseo del Prado, a las 12:00 horas.

Las reivindicaciones de los docentes

Los profesores reclaman una reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria. También exigen bajar las ratios de alumnos por aula y reforzar los equipos de orientación y atención a la diversidad.

Entre sus demandas figuran además medidas contra la segregación, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo. En el apartado salarial, los docentes piden una subida de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial.