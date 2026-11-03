Más Madrid archiva la denuncia por acoso contra Tesh Sidi

El Comité Ético de Más Madrid ha inadmitido la denuncia interna por presunto acoso laboral contra la diputada de la formación en el Congreso, Tesh Sidi, al no haberse identificado a las personas que supuestamente la presentaron. La parlamentaria ha anunciado que acudirá a los tribunales para emprender acciones por presuntas injurias y calumnias, al considerar que se ha difundido un relato falso que ha perjudicado gravemente su imagen pública.

La decisión del órgano interno se produce después de que el partido recibiera un escrito anónimo en el que se aludía a posibles comportamientos de acoso laboral por parte de Sidi. Según fuentes de la formación, no se completó el procedimiento requerido para tramitar formalmente la denuncia. Fuentes de Más Madrid han explicado que el Comité Ético archivó la denuncia porque no se atendió el requerimiento para identificar a los supuestos denunciantes. Este paso es necesario, según el procedimiento establecido por el órgano, para poder continuar con la tramitación de una queja interna.

"Os puedo garantizar que no hay caso, que no hay denunciantes, que todo ha quedado en nada", ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que el perjuicio causado a su imagen pública ha sido "descomunal" y "desmoralizante" y que "las mujeres estamos muy acostumbradas a estar en la diana del odio y del desprestigio". Además, ha mencionado su origen saharaui como un elemento que habría añadido otra dimensión a los ataques que denuncia. "Si a esto le sumamos el componente de mi origen obviamente saharaui, pues se suma mucho más", ha añadido.

La formación sostiene que el escrito recibido de manera anónima no llegó a constituir una denuncia formal. Lo describe como un documento similar a un comunicado de prensa en el que se hacía referencia a un supuesto caso de acoso, pero sin aportar la identificación de quienes lo promovían.

El Comité Ético solicitó que la denuncia se presentara por los cauces previstos y con los datos necesarios para iniciar el procedimiento. Al no recibir esa información, decidió inadmitirla. Por tanto, el órgano interno no ha continuado con la investigación de los hechos denunciados, al considerar que no se había presentado una denuncia que cumpliera los requisitos exigidos.

La parlamentaria, que ocupa el segundo puesto en las listas de Frente Amplio por Madrid para las próximas elecciones generales, sostiene que ha sido víctima de una campaña de "difamación" destinada a relacionarla con comportamientos de acoso laboral.