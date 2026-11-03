Máxima tensión en Sol: la Policía carga contra ultraizquierdistas que intentan una nueva acampada

La tensión ha vuelto este martes por la noche a las calles del centro de Madrid, horas después del desalojo de la acampada por la vivienda que permanecía instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. La Policía ha realizado cargas contra los manifestantes, según ha relatado en directo un reportero del programa Horizonte, que ha descrito momentos de gran tensión, carreras y detonaciones durante la intervención policial.

El periodista ha explicado que los agentes llevaban tiempo advirtiendo a los concentrados, mediante el uso de silbatos, de que debían abandonar el lugar. Sin embargo, una parte de los manifestantes habría desoído las indicaciones, lo que ha desembocado en la actuación policial.

"Estamos escuchando ya en estos momentos disparos", ha advertido el reportero durante la conexión, mientras describía cómo comenzaban los disturbios en una de las calles próximas a la concentración. "Vemos cómo por esta calle empiezan los disturbios y en estos momentos la tensión sí que es máxima", ha añadido.

El periodista también ha señalado la presencia de unos ocho furgones policiales en la zona y ha asegurado que, instantes antes, un pequeño grupo se había desplazado hasta ese punto presuntamente para recoger una bengala. Por el momento, no se ha podido determinar de manera independiente el origen de las detonaciones descritas durante la retransmisión ni el tipo de dispositivos empleados por los agentes.

Los perroflautas desalojados de la Puerta del Sol está madrugada están intentando volver a acampar por la fuerza La izquierda decía que eran seres de luz muy pacíficos#Horizonte pic.twitter.com/ngzx2SuER6 — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) November 3, 2026

Grupos ultras entre los manifestantes

Según el testimonio recogido por Horizonte, en la concentración participan tanto personas desalojadas durante la madrugada como integrantes de otros colectivos que se han sumado a las protestas.

"Lo que ha sido es una congregación de un grupo de personas que ayer fueron desalojadas, según nos comentaban ilegalmente, con otros grupos que se han sumado, por ejemplo, de ultras de fútbol, los Bukaneros, y también grupos antifa de distintas localidades de Madrid", ha explicado el reportero en referencia a grupos de ultraizquierda.

El periodista ha señalado que, cuando llegó al lugar, había menos de un centenar de personas, aunque la concentración fue creciendo a medida que avanzaba la noche. También ha indicado que algunos participantes habían manifestado su intención de no abandonar la zona.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Tensión en Sol ante las protestas por el desalojo de la acampada: "Otra acampada, no pasa nada" pic.twitter.com/n5ga5z7F9O — Libertad Digital (@libertaddigital) November 3, 2026

Armas artesanales y objetos contundentes en la acampada

Los incidentes de esta noche se producen después de que la Policía Municipal encontrara numerosas armas y objetos potencialmente peligrosos durante el desmantelamiento de la acampada.

Según ha informado este martes Libertad Digital, citando los datos facilitados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre los objetos intervenidos figuran cuatro cuchillos, ocho armas artesanales de tipo rompecabezas, tres defensas extensibles, seis martillos, ocho cúteres, tres aerosoles de autodefensa y 22 objetos contundentes. También se encontraron dos escudos artesanales y cuatro bolsas con adoquines.

Un desalojo con 334 personas y dos detenidos

La nueva concentración llega después de la operación desarrollada durante la madrugada de este martes para poner fin a los 38 días de acampada en la Puerta del Sol.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, el dispositivo estuvo integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal. La intervención permitió desalojar a 334 personas y se saldó con dos detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La Delegación del Gobierno ha defendido que la operación se desarrolló sin episodios de violencia, mientras que los organizadores de la acampada han denunciado una actuación policial violenta y han asegurado que varias personas resultaron heridas por golpes y el uso de gas pimienta.

La protesta había comenzado el 26 de septiembre como una movilización en defensa del derecho a la vivienda. Aunque las principales comisiones organizadoras habían anunciado su disolución progresiva para trasladar sus actividades a los barrios, algunos participantes mantenían su intención de permanecer en Sol hasta la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Por el momento, no consta un balance oficial de detenidos o heridos correspondiente a los incidentes de esta noche, posteriores al desalojo de madrugada.