Rosa María Payá presenta en Madrid una hoja de ruta para acabar con la tiranía en Cuba

La disidencia democrática no se rinde ante la opresión comunista. La activista Rosa María Payá ha presentado en la capital de España un ambicioso proyecto destinado a devolver a los cubanos su derecho a decidir tras más de seis décadas de dictadura totalitaria. El acto, organizado en el marco de la 30ª Cumbre Iberoamericana, ha contado con el respaldo de destacados representantes internacionales como el canciller de República Dominicana, Víctor Bisonó, el eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk y el secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Payá ha dejado claro que su planteamiento dista de ser una mera declaración retórica. Se trata de una hoja de ruta para organizar un cambio político que busca dar respuesta inmediata a la devastadora crisis socioeconómica provocada por el castrismo, restablecer el Estado de Derecho y rescatar las libertades conculcadas por el régimen. La primera etapa contempla de forma inapelable la liberación incondicional de todos los presos políticos y el abandono forzoso del poder por parte de la cúpula militar y familiar que sojuzga la isla.

"No hay transición con represión", ha advertido con firmeza la dirigente cívica, insistiendo en que el desmantelamiento del aparato represivo es la condición inexcusable para acometer la reconstrucción institucional. El proyecto prevé la instauración de un Gobierno de transición con un mandato improrrogable de 18 a 36 meses. Su función prioritaria no será perpetuarse en la administración, sino sentar las bases jurídicas para que la ciudadanía elija su porvenir mediante un plebiscito vinculante y las posteriores elecciones libres, un derecho vetado desde hace más de setenta años.

El evento no ha estado exento del hostigamiento habitual por parte de los sectores afines a la tiranía caribeña. Varios individuos han intentado boicotear la comparecencia vociferando consignas propagandísticas contra el embargo estadounidense y tratando de irrumpir en la tribuna antes de ser desalojados de la sala. Payá ha calificado el incidente como una maniobra previsible de los delegados de la dictadura, recordando que los únicos causantes de la miseria generalizada son la familia Castro y sus generales aferrados a la poltrona.

El régimen cubano mandó a una represora a boicotear el evento en Madrid donde estamos presentando ahora un plan de apoyo a la transición democrática en Cuba. Pero no tenemos miedo, nos mueve la necesidad de dar el siguiente paso para alcanzar la libertad. Ya no estamos… pic.twitter.com/SPVzSmmC9n — Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) November 3, 2026

Durante su emotiva intervención, la activista ha recordado la figura imperecedera de su padre, el líder opositor Oswaldo Payá, asesinado en 2012 por el régimen comunista cuando viajaba en un vehículo conducido por el dirigente del Partido Popular Ángel Carromero. La portavoz ha ensalzado el testimonio moral de quien eligió permanecer en la trinchera por la libertad antes que acomodarse en el exilio, convencida de que el fracaso del comunismo es absoluto y que el anhelo democrático de su nación resultará a la postre imparable.