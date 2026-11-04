Almeida analiza la dimisión de Óscar Puente: "Deben ser nefastas las encuestas que tienen en Moncloa"

José Luis Martínez-Almeida ha celebrado este miércoles la dimisión de Óscar Puente, aunque ha cuestionado los motivos que han llevado a tomar una decisión que, dice, llega tarde. Para el regidor, Puente tendría que haberse marchado después del accidente ferroviario de Adamuz y no ahora cuando las razones son exclusivamente electorales.

"La salida de la política de Óscar Puente nos mejora a todos en el ámbito de la política y en el ámbito de las instituciones", ha afirmado durante una entrevista en Telecinco. El alcalde considera que "nunca debió ser ministro de Transportes" y que su dimisión ahora no le honra, sino que "le deshonra".

Así, Almeida ha puesto el foco en el momento elegido para abandonar el cargo. Y es que, a su entender, la decisión responde a la situación electoral del PSOE y no a una asunción de responsabilidades por lo ocurrido con las infraestructuras ferroviarias, con dos graves accidentes con víctimas mortales en menos de un año. "Deben ser nefastas las encuestas que tienen en Moncloa y por eso al final le acaban dimitiendo", ha concluido.

También ha rescatado una de las cuestiones que Puente puso este martes en la mesa en su comparecencia de despedida: la falta de presupuestos. El regidor ha reconocido que el exministro señalaba un problema real. "La falta de presupuestos tiene consecuencias", ha admitido.

De hecho, Almeida ha utilizado ese argumento para lanzar un mensaje directamente contra Pedro Sánchez. En sus palabras, Puente ha trasladado a los españoles que no deberían volver a confiar en él en las próximas elecciones del 29 de noviembre, precisamente por gobernar sin presupuestos y por no poder afrontar las necesidades de las redes ferroviarias.

El popular no ha ocultado que la recuperación de estas últimas será complicada. Ha reconocido que se trata de una tarea "dura" y "laboriosa", pero ha defendido que es imprescindible y que debe quedar en manos de alguien capaz de llevarla a cabo. "Como es imprescindible y hay que hacerlo, tendrá que ser quien sepa hacerlo", ha dicho exactamente.

Feijóo, como alternativa de gestión

En esa crítica, Almeida ha defendido que quienes han demostrado no estar preparados deben dar un paso al lado. "Hay unos que han demostrado que ya no saben hacerlo y, por tanto, que se aparten, por favor, y que nos dejen a aquellos que tenemos la capacidad de poder hacerlo", ha reclamado.

Es ahí cuando el alcalde ha puesto como ejemplo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha presentado como una alternativa con experiencia de gestión. Para respaldar su argumento, ha recordado su etapa al frente de la Xunta de Galicia, donde "demostró que es capaz de gestionar, de aprobar presupuestos, de saber hacer las cosas y dar soluciones a los problemas".