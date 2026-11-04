Así es el plan de Ayuso para no pagar el 10% de entrada en tu nueva casa

La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva línea de avales para facilitar la compra de viviendas de obra nueva. El sistema, dotado con un límite de 50 millones de euros, permitirá a los compradores evitar el desembolso anticipado de hasta el 10% del precio del inmueble mientras se construye.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles las condiciones de este mecanismo, que pretende aliviar una de las principales barreras para quienes compran una vivienda sobre plano: tener que entregar al promotor o a la cooperativa una parte del precio antes de que terminen las obras.

Cómo funcionarán los avales

Con esta iniciativa, las sociedades de garantía recíproca (SGR) podrán avalar a promotores y cooperativas para cubrir esos anticipos. De esta manera, los futuros propietarios no tendrán que disponer de ese dinero durante el proceso de construcción.

El Gobierno regional cubrirá, sin coste para los beneficiarios, hasta el 70% de cada garantía, mientras que las sociedades encargadas de conceder los avales asumirán al menos el 30% restante.

La medida se aplicará tanto a viviendas protegidas como libres. Podrán participar las sociedades de garantía recíproca con sede en la Comunidad de Madrid que cumplan los requisitos económicos establecidos y firmen un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Mi Primera Vivienda

La iniciativa también contempla una segunda vía para facilitar la adquisición del inmueble una vez finalizada la construcción. Los compradores que se subroguen en el préstamo hipotecario del promotor podrán solicitar su incorporación al programa regional Mi Primera Vivienda, que permite acceder a una financiación mínima del 90% del valor de tasación.

Para beneficiarse de esta posibilidad, deberán cumplir las condiciones del programa y formalizar el préstamo con una entidad bancaria adherida. El acuerdo entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y los interesados podrán acogerse a la medida cuando las sociedades de garantía recíproca se incorporen a la iniciativa.