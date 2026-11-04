Atropellan y apuñalan cinco veces a un joven de 25 años en pleno Usera

Un joven de unos 25 años permanece ingresado en estado grave después de ser atropellado y posteriormente apuñalado hasta en cinco ocasiones durante la madrugada de este miércoles en el distrito madrileño de Usera. Los hechos han ocurrido en la calle Marcelo Usera, donde, según las primeras informaciones, varios individuos se han bajado del vehículo que acababa de arrollar a la víctima para agredirla con un arma blanca antes de huir.

El ataque se ha producido poco antes de las 01:30 horas, a la altura del número 86 de esta calle. Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencia, aunque los primeros en intervenir han sido los agentes de la Policía Nacional. Ante la gravedad de las heridas, los policías han colocado un torniquete en la pierna izquierda del joven para frenar la hemorragia mientras llegaban los sanitarios.

A su llegada, los equipos del Samur-Protección Civil han comprobado que el herido, de origen peruano, presentaba cinco lesiones por arma blanca: una en el cuello, dos en el tórax, otra en el abdomen y una última en la parte posterior de la pierna izquierda. Aunque ninguna de ellas tenía carácter penetrante, las alteraciones detectadas en sus analíticas han llevado a los sanitarios a ordenar su traslado urgente al hospital de referencia.

El joven ha ingresado en estado grave, aunque consciente y con preaviso sanitario. Durante el traslado, la Policía Municipal ha escoltado la ambulancia para facilitar su llegada al centro hospitalario.

Por ahora, las circunstancias de la agresión siguen sin estar claras. Según las primeras pesquisas policiales, varios individuos, cuyo número todavía está por determinar, habrían abandonado el coche después de atropellar al joven, le habrían asestado las cinco puñaladas y después habrían escapado del lugar.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. De momento, no hay autores identificados ni se ha localizado el arma utilizada en la agresión. Los investigadores tampoco contemplan, por ahora, que el suceso esté relacionado con un enfrentamiento entre bandas.