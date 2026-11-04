Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha entregado este miércoles la Medalla Internacional de la región al presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, en reconocimiento a su apuesta por la transformación económica e institucional del país. El Gobierno autonómico destaca las medidas para impulsar la inversión privada, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica, así como el crecimiento de la llegada de capital extranjero.

El acto se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional. Durante su intervención, Ayuso ha defendido los vínculos históricos y culturales entre España y Honduras y ha subrayado el papel de la comunidad hondureña que reside en la Comunidad de Madrid y que integran más de 55.000 personas.

"Las dos naciones, hermanas, tenemos una relación profunda, real y de hace siglos. A lo largo de todo este tiempo hemos creado y estrechado un vínculo cultural e histórico que trasciende las relaciones internacionales, institucionales y las relaciones comerciales", ha afirmado Díaz Ayuso. Además, ha explicado que "es un legado que debemos conservar, conocer y seguir difundiendo". Ha apuntado que los lazos "los hemos cuidado en las calles de nuestra región" y que la comunidad hondureña ocupa un "lugar de honor". Asimismo, ha reiterado el "enriquecimiento" que aporta esta comunidad.

En el aspecto político ha insistido en que "las amenazas contra la democracia y la libertad son muy variadas a ambos lados del Atlántico". Por eso, ha defendido que no pueden "menospreciarse". "Nos debemos mantener firmes cultivando una alianza transatlántica que nos permita crecer como naciones soberanas, hermanadas y, lo más importante, libres", ha añadido.

Reformas económicas

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido su máxima distinción honorífica al presidente hondureño por su "determinación y esfuerzo para realizar una transformación profunda del país". Entre los motivos señalados por el Ejecutivo autonómico figuran las iniciativas dirigidas a facilitar la inversión privada, simplificar los trámites administrativos y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

Según el comunicado de la Comunidad de Madrid, la llegada de inversión extranjera directa a Honduras creció cerca de un 70% durante el primer semestre de 2026.

La distinción reconoce la labor institucional de representantes de otros países y de máximos responsables de organismos internacionales.

Otros galardonados

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se ha concedido anteriormente a distintos dirigentes extranjeros. Entre ellos figuran el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que la recibió en 2023; y el presidente de Argentina, Javier Milei, distinguido en 2024. En abril de 2026, el Gobierno regional entregó también la medalla al que fuera presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Por otra parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió esta misma distinción el lunes, dos días antes del acto celebrado con Asfura.