Buscan a los fugados de dos coches de alta gama tras una persecución y embestida en Alcorcón

El suceso se ha producido en la madrugada de este miércoles cuando una patrulla de la Policía Nacional se ha visto envuelta en una persecución de alto riesgo por las calles del complejo Parque Oeste tras sorprender a dos vehículos de alta gama que estaban escondidos en los aparcamientos. La intervención se ha zanjado con un coche policial embestido y los sospechosos a la fuga por la M-40, aunque afortunadamente ningún agente ha resultado herido de gravedad.

Según confirman fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la Agencia EFE, los hechos ocurrieron durante unas labores habituales de vigilancia preventiva. Los agentes circulaban por la avenida de Europa cuando observaron dos BMW con los faros apagados. No tardaron en encenderlos. Al percatarse de la presencia de los coches patrulla, los dos turismos encendieron los motores y emprendieron la huida a gran velocidad. Para dar esquinazo a las unidades policiales, los conductores protagonizaron maniobras de extrema peligrosidad. Circularon en sentido contrario por el entramado urbano, tomaron rotondas al revés y rebasaron medianas sin reducir la marcha.

Ante el nivel de riesgo, un tercer vehículo patrulla se sumó al dispositivo e intentó cortar la trayectoria de uno de los turismos a la fuga. Lejos de frenar, el conductor aceleró y embistió con violencia al coche policial para abrirse paso, continuando la marcha junto a su acompañante.

Huida por la M-40 en sentido La Coruña

Ambos vehículos lograron acceder a la autovía M-40 en sentido salida de la A-6, donde prosiguieron su marcha a grandes velocidades y manteniendo una conducción temeraria que imposibilitó que los agentes pudieran darles alcance. En concreto, los ladrones fueron perdidos a la altura de Majadahonda.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar y localizar a los ocupantes de ambos turismos. A pesar de la violencia del impacto contra el vehículo patrulla y la agresividad de la fuga, la intervención se ha cerrado sin lamentar daños personales entre los efectivos policiales.