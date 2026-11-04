Detenido un falso abogado por acosar a mujeres en las Cuatro Torres de Madrid

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 41 años acusado de acosar e insultar sistemáticamente a mujeres, tanto a pie de calle como a través de redes sociales. Su estrategia se basaba en el engaño. Primero se presentaba como un reputado abogado de la zona financiera para después ganarse la confianza de sus víctimas, hacerse con sus números de teléfono y perpetrar así el acoso.

La caída del sospechoso se precipitó el pasado 23 de octubre, cuando las piezas encajaron. Hasta nueve denuncias formales, acumuladas desde 2024 y hasta 2026, sentaron la base de una investigación que ganó consistencia gracias a los testimonios de las propias afectadas en redes. Tras el arresto, la Policía no descarta que la lista de víctimas siga aumentando.

Abordaje por la espalda y mensajes obscenos: "Zorrita"

Según detallan fuentes policiales, el presunto depredador abordaba a las mujeres por la espalda tocándoles el hombro. Con la excusa de preguntar por la ubicación de alguna sucursal bancaria en la zona, presumía de su supuesta y holgada posición laboral en el distrito financiero para, acto seguido, pedirles el teléfono e invitarlas a cenar.

Para muchas, el rechazo era inmediato. Para otras, la presión del momento terminaba en un intercambio de números que abría la puerta al acoso. De esta manera, aquellas que cedían y le facilitaban el contacto comenzaban a recibir en su teléfono móvil multitud de mensajes vejatorios y de explícito contenido sexual con insultos como "zorrita" o "puta loca". "Ven a mi casa para que te folle por todos los agujeros" es otro de los mensajes escritos por el arrestado según los datos recogidos por los agentes. Ni siquiera el bloqueo en las aplicaciones de mensajería frenaba al individuo, que continuaba el hostigamiento creando perfiles en distintas redes sociales.

Tras recabar los indicios y completar la identificación del sospechoso, la Policía desplegó un dispositivo de localización que finalizó con su arresto. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.