El árbol de Navidad más alto de Madrid llega a Sol tras el desalojo de la plaza

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el árbol de Navidad de la Puerta del Sol estrenará diseño este año y estará preparado para el encendido de las luces, previsto para el próximo 21 de noviembre. El regidor ha comunicado el inicio de los trabajos de instalación a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen de la nueva estructura.

"La Puerta del Sol ya está lista y de vuelta para los madrileños. Por eso, os anunciamos que hemos comenzado los trabajos de preparación de la zona para instalar nuestro árbol de Navidad, que estará listo para el encendido de las luces el próximo 21 de noviembre. Además, estrenamos un nuevo diseño que podéis ver en la fotografía", ha escrito Almeida.

La Puerta del Sol ya está lista y de vuelta para los madrileños. Por eso, os anunciamos que hemos comenzado los trabajos de preparación de la zona para instalar nuestro árbol de Navidad, que estará listo para el encendido de las luces el próximo 21 de noviembre. Además,… pic.twitter.com/dJdWEbnxOi — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 4, 2026

Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, ha confirmado que el montaje comenzará el próximo lunes. La estructura alcanzará unos 35 metros de altura, a los que habrá que sumar los casi dos metros de la estrella que la coronará.

De esta manera, será el árbol de Navidad más alto de la capital, por delante del que se instala en la plaza de Cibeles, que mide alrededor de 22 metros.

La Puerta del Sol cuenta ya con un perímetro vallado para acoger la instalación. A partir de mañana está previsto que llegue la maquinaria necesaria para colocar las piedras de soporte y el material que conformará el árbol.

García Romero ha reconocido que los trabajos tendrán que desarrollarse a gran velocidad, ya que el montaje debería haber comenzado antes, pero se ha visto condicionado por la acampada de protesta por la vivienda que ha permanecido durante 38 días en la plaza.

"Tenemos que ajustar (los tiempos) y con mucha velocidad, porque teníamos que haber empezado mucho antes y no hemos podido empezar por la acampada", ha explicado la concejal, que ha querido tranquilizar a los madrileños: "Árbol en Sol va a haber".