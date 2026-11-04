El PP usa la imagen tras la acampada de Sol como "metáfora de la herencia del sanchismo": "Vamos a reconstruir España"

No había amanecido aún cuando un dispositivo integrado por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal efectuaron el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol, instalada desde el pasado 26 de septiembre ante la inacción de la Delegación del Gobierno, sin que se registraran incidentes.

Lo hicieron a pesar de que la semana pasada todas las dirigentes de la izquierda madrileña se opusieron a ponerle fin. "Razones hay de sobra" para continuar ocupando el kilómetro cero, dijo Rita Maestre.

No lo ve así ya el Gobierno central, que este martes de madrugada ordenó su desalojo 38 días después. Lo que quedó al descubierto cuando las tiendas desaparecieron lo captaron las cámaras y de ello informó después del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida: más de 36 toneladas de residuos, un 88,2% más que lo retirado tras la acampada del 15-M que tuvo lugar en 2011.

Pero también objetos tan "pacíficos" como palos rematados con cuchillos o pinchos, tenedores de grandes dimensiones o diferentes cúteres.

Las toneladas de basura fueron retratadas y distribuidas después por Isabel Díaz Ayuso. "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", escribió la presidenta en sus redes sociales.

Después, en un vídeo distribuido a los medios de comunicación, Ayuso sentenció que es "el legado que deja el sanchismo: ilegalidad, caos, abandono, suciedad, violencia y miseria". "Hoy estamos recuperando y limpiando Sol para los madrileños y el próximo 29 de noviembre esperamos recuperar y limpiar España para los españoles. El desalojo de Sol a órdenes de la Delegación de Gobierno es la prueba de que dependía de Delegación de Gobierno y que se instalaron por su voluntad", dijo después el número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, en un acto con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Precisamente ,Álvarez de Toledo advirtió: "Vamos a limpiar España como se ha limpiado Sol". También el líder del PPC, Alejandro Fernández, publicaba la llamativa imagen con el mensaje "perfecta metáfora de la herencia que recibiremos. Pero vamos a reconstruir España". Esta es la idea que prima en el mensaje de campaña de Alberto Núñez Feijóo, también desde que retomó su actividad política tras guardar luto oficial por el accidente de Urda: la de la reconstrucción nacional que será necesario llevar a cabo tras las generales.

Vamos a limpiar España como se ha limpiado Sol. https://t.co/zhhuaLK8YE — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 3, 2026



El presidente del PP denunciaba este martes en un desayuno informativo que Urda "ha dejado al descubierto la decadencia que lleva años avanzando en España" y que "de la forma más cruel", el país "se ha acostumbrado a lo inasumible", y "lo inasumible es el estado de la nación en su conjunto". "Es la hora de la rectificación", decía en referencia al 29-N y la necesidad de "corregir el error Pedro Sánchez" y emprender una "regeneración democrática".

Desde la Puerta del Sol esperan, no obstante, recuperar las relaciones institucionales con la Delegación de Gobierno tras la llegada de Pilar Trinidad y el respeto que "nunca se debió perder".

"Yo espero que esta delegada pueda recuperar las relaciones institucionales, no solo con la Comunidad de Madrid, sino con el resto de los ayuntamientos, relaciones rotas, porque el anterior delegado del Gobierno había hecho de esa Delegación una especie de cuartel político", expresó este martes Miguel Ángel García, que informó de que ha sido la propia delegada la que le informó del desalojo esta madrugada de la acampada de la Puerta del Sol.

"Espero que las relaciones con la Delegación del Gobierno a partir de ahora sean fluidas, porque se prime el interés general y se respete al resto de las instituciones, no lo que había ocurrido hasta la fecha donde teníamos no un delegado del Gobierno, sino un delegado del sanchismo, que lo único que quería hacer es confrontar", afirmó, a lo que añadió que espera "otro talante" por parte de Pilar Trinidad.