La huelga contra Ayuso pincha en las universidades pese a la presión de los piquetes

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han comenzado este miércoles dos jornadas de huelga contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La convocatoria, que reclama más financiación y denuncia una supuesta "represión" en los campus, ha arrancado con una afluencia de alumnos inferior a la habitual en algunas aulas y piquetes de entre 20 y 30 personas en Ciudad Universitaria.

La protesta se enmarca en el llamado "otoño caliente" de movilizaciones contra el Ejecutivo regional y coincide con la huelga indefinida que mantiene el profesorado de colegios e institutos públicos desde el pasado 14 de octubre. Sin embargo, los paros universitarios llegan después de que las seis instituciones académicas y la Comunidad de Madrid alcanzaran un acuerdo para establecer por primera vez un modelo de financiación plurianual.

Piquetes en las facultades

Uno de los primeros piquetes se ha concentrado antes de las ocho de la mañana junto a la estación de Metro de Ciudad Universitaria. Sus integrantes, entre 20 y 30 personas, han repartido panfletos para animar a estudiantes y profesores a secundar la huelga, mientras coreaban consignas como "Ayuso, escucha, la uni está en lucha", "Fuera empresas de la universidad" y "La educación no se negocia".

El recorrido ha comenzado en la Facultad de Odontología, donde los participantes han entrado a las 8:15 horas al grito de "No hay pasta para tanto empaste". Después se han dirigido a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Allí, al grito de "Hoy no hay clase, hay huelga", han entrado en un aula en la que había al menos seis estudiantes, que han recogido sus mochilas y abandonado la clase.

La portavoz de la plataforma UCM por la Pública, Eva Aladro, ha justificado la convocatoria por la supuesta "infrafinanciación" de las universidades y por lo que considera un aumento de la "represión" en los campus. "Nos tachan de violentos, agresivos y nos echan a los antidisturbios encima", ha denunciado.

Entre las quejas de los participantes también figuran las condiciones de las instalaciones. Una estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid ha asegurado que no tienen calefacción en las aulas y que las infraestructuras son "precarias". Por su parte, una docente de Ciencias de la Información ha reclamado más profesores y financiación, además de denunciar que algunos compañeros realizan horas extra sin cobrar y que apenas disponen de tiempo para investigar.

El acuerdo de financiación firmado con Ayuso

La huelga se produce pese al acuerdo alcanzado meses atrás entre el Gobierno regional y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos. El pacto establece un modelo de financiación plurianual para el periodo 2026-2031, con una dotación de 14.790,7 millones de euros.

Se trata del primer sistema de financiación de estas características para las universidades públicas de la región. El acuerdo incluye partidas específicas para inversiones, ciencia, becas y consejos sociales, además de mecanismos vinculados al cumplimiento de objetivos. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, en 2031 las universidades recibirán 549 millones de euros adicionales y los fondos específicos habrán aumentado en 480 millones, un 41%.