La acampada de Sol bate récords: sus 38 días dejan un 88% más de basura que las del 15-M

Treinta y seis toneladas de residuos es el balance que ha dejado la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol después de 38 noches de ocupación. Los servicios municipales han tenido que retirar tiendas de campaña, escombros y todo tipo de materiales acumulados durante más de un mes en la plaza, convertida en una especie de basurero. A las toneladas de basura se suman los objetos que la Policía intervino durante el operativo, entre ellos cuchillos, defensas extensibles, bolsas con adoquines, aerosoles y armas de fabricación casera con grandes pinchos.

Según los datos ofrecidos por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, la cantidad de residuos recogida supone un 88% más que la registrada durante la acampada del 15-M de 2011. La cifra da una idea de la magnitud de los trabajos que tuvo por delante este martes el Ayuntamiento desde que comenzase el desalojo a las 4:00 de la madrugada para devolver a la plaza su estado habitual.

Cabe recordar que la protesta comenzó el pasado 26 de septiembre, después de las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen. En total, esta pasada madrugada se tuvieron que desalojar a 334 personas, en su mayoría ya personas sintecho que se habían unido a la acampada.

La comparación con el 15-M resulta especialmente significativa por tratarse de otra gran acampada en la Puerta del Sol. Aquella protesta se prolongó durante 28 días, entre el 15 de mayo y el 12 de junio de 2011. En la retirada de aquel campamento, los servicios de limpieza recogieron 17.100 kilos de residuos en la plaza, según los datos publicados entonces por EFE. A estos se sumaron otros 9.040 kilos en el Paseo del Prado, hasta donde también alcanzó la protesta.

El número de toneladas de residuos recogidas tras el levantamiento de la acampada de Sol asciende a 36,2 , un 88,2 % más que lo retirado en la acampada de 2011. Gracias a todos los servicios municipales que llevan trabajando desde esta madrugada para devolver la normalidad a la… pic.twitter.com/qj0IuzIpKQ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 3, 2026

Aunque las principales labores de limpieza concluyeron este martes, ahora son los técnicos del Área de Cultura quienes trabajan en evaluar los posibles daños sufridos por los elementos patrimoniales de la plaza.

La preocupación del Consistorio está especialmente puesta en los monumentos de Sol. Entre ellos figuran la escultura de Carlos III y la del Oso y el Madroño. Sanz señaló que, a primera vista, es el primero de ellos el que podría haber sufrido más daños. "Estamos viendo las imágenes y, como les digo, va a costar desde luego recuperar la plaza a su estado inicial", reconoció la vicealcaldesa.

Sin embargo, el Ayuntamiento no está dispuesto a asumir en solitario el coste de devolver Sol a la normalidad. "Este Ayuntamiento va a tratar de recuperar hasta el último euro que tenga que gastar en recuperar esta plaza", aseguró Sanz.

El desalojo se produjo después de semanas de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Francisco Martín. Ambas administraciones reclamaban que se levantara el campamento, mientras que el exdelegado defendía la necesidad de respetar el derecho fundamental de reunión "pacífica".

De hecho, tras el desalojo, el propio Martín mantuvo esa línea y sacó pecho de su gestión allí. "Ley y sentido común. Frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como poco respeto a los derechos fundamentales: responsabilidad y legalidad. Gracias y enhorabuena a quienes, desde el principio, han colaborado para una gestión de la protesta de forma legal, racional y pacífica", dijo ayer martes tras conocerse la decisión de la Delegación del Gobierno, ahora encabezada por Pilar Trinidad.

Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad. pic.twitter.com/kOuDMjThYt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 3, 2026

Por su parte, el Gobierno regional defendió que la actuación demostró que "cuando se ha querido se ha hecho" y afirmó incluso que no se hubiera producido si Martín continuase al frente de la Delegación. También Ayuso aprovechó el mal estado de la plaza para responsabilizar al Gobierno central: "Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad".