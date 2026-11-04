Maroto señala a Christian Gálvez tras el escrache en Telemadrid: "Así entiende Ayuso la televisión pública"

La reacción de Christian Gálvez a la irrupción de varios profesores en huelga en su programa de Telemadrid no ha convencido a Reyes Maroto. La portavoz municipal del PSOE ha cargado contra el presentador por pedir a realización que le enfocara a él y dejara fuera de plano a los docentes que habían entrado en el plató durante la emisión en directo de La Tarde.

"¡Pínchame a mí, pínchame a mí! No vaya a ser que se escuche al profesorado", ha escrito Maroto en sus redes sociales, utilizando las propias palabras del presentador para cuestionar su actuación. La socialista ha aprovechado además para arremeter contra el modelo de televisión pública del Gobierno regional: "Así entiende Ayuso la televisión pública. Imaginad este modelo en toda España".

"¡Pínchame a mí, pínchame a mí!". No vaya a ser que se escuche al profesorado. Así entiende Ayuso la televisión pública. Imaginad este modelo en toda España. pic.twitter.com/x69uOWgOXy — Reyes Maroto (@MarotoReyes) November 3, 2026

La protesta se produjo en plena huelga del profesorado de la Comunidad de Madrid. Precisamente este pasado martes, más de un centenar de profesores cortaron por la mañana el tráfico en la A-42 durante aproximadamente 40 minutos. Ya por la tarde, fueron cuatro de estos docentes los que irrumpieron en la emisión del magacín de Telemadrid vestidos con las camisetas verdes de la Marea Verde para denunciar que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y la propia CAM no están atendiendo sus reivindicaciones.

El momento pilló por sorpresa a Gálvez, que en ese momento, lejos de abordar un tema parecido, conversaba con varios invitados sobre las preferencias a la hora de ducharse. El presentador trató de recuperar el control del programa sin ocultar su desacuerdo con la forma elegida para llevar la protesta hasta el plató. "No es el momento y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas", les reprochó Gálvez, que contó que él mismo estuvo cerca de convertirse en profesor.

"Muchas gracias, pero a partir de ahora este no es vuestro espacio", añadió seguidamente antes de pedir que las cámaras dejaran de enfocar a los manifestantes.