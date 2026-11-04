Nuevo caos en Renfe: el robo de cable retrasa los trenes AVE entre Madrid y Barcelona

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha visto afectada este miércoles por el robo de cable en la infraestructura ferroviaria. La incidencia se ha registrado entre los municipios de Gualar y Plasencia de Jalón, en la provincia de Zaragoza, y está provocando retrasos en los convoyes que circulan por esta línea.

Renfe ha informado de la situación a través de su canal oficial de información de tráfico en la red social X, en torno a las 9:30 horas de este miércoles.

🟠 Se encuentra afectada la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria por robo de cable entre Guallar y Plasencia de Jalón. https://t.co/NWL1MVBcp9 — InfoRenfe (@Inforenfe) November 4, 2026

Los retrasos

La incidencia no es nueva. La compañía ferroviaria ya comunicó durante la noche del martes, cerca de la medianoche, que se estaban produciendo demoras en los trenes de ancho estándar que conectan Madrid y Barcelona debido al robo de cable entre las mismas localidades aragonesas.

Por el momento, Renfe ha confirmado que la circulación continúa afectada por este incidente en la infraestructura ferroviaria.

Otros incidentes

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ya sufrió importantes alteraciones hace menos de un mes por otra incidencia en la infraestructura ferroviaria. En aquella ocasión, un incendio declarado en la cabina trasera de un AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Figueras obligó a modificar la circulación y provocó cambios en los servicios de varias compañías.

Renfe tuvo que reorganizar los horarios y recurrir a trenes en doble composición para mantener el mayor número posible de plazas disponibles, mientras continuaban los trabajos para retirar el convoy incendiado y reparar los daños en la infraestructura. La compañía advirtió entonces de la complejidad técnica de las operaciones, que debían compatibilizarse con la circulación de otros trenes, y no llegó a concretar una fecha para la recuperación de la normalidad en la línea.

Los viajeros afectados pueden consultar el estado de sus trenes y solicitar información a través del teléfono de atención al cliente de Renfe, el 91 232 03 20, disponible las 24 horas. Para presentar reclamaciones por retrasos o incidencias, la compañía dispone de una línea gratuita específica: 900 878 333. También pueden consultar las actualizaciones del servicio en la cuenta oficial de Renfe en X, @Inforenfe, y en la página web de la compañía.