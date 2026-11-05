Almeida califica de "algarada sindical" la huelga del 11-N y advierte a UGT y CCOO: "Que no traten de reventar Madrid"

José Luis Martínez-Almeida no ha dejado pasar la ocasión para matizar su opinión respecto de la huelga general del próximo 11 de noviembre. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y durante una pregunta que iba dirigida a la vicealcaldesa, Inma Sanz, el alcalde ha querido intervenir para lanzar un mensaje directo a los sindicatos: "Esto no es una huelga general, esto es una algarada sindical de Comisiones Obreras y de UGT de carácter político dirigida a influir directamente en el resultado electoral".

Almeida ya había puesto en cuestión la convocatoria hace unos días. Entonces, días después del accidente de Urda, criticó que las organizaciones sindicales hayan elegido este momento (en plena crisis ferroviaria) para llamar a la movilización. "Antes las huelgas generales se convocaban contra el Gobierno, ahora se convocan contra la oposición", señaló. El alcalde llegó incluso a pedir a los sindicatos que reflexionasen "acerca de si en este momento merece la pena seguir con esa convocatoria".

Pero este jueves ha ido un paso más allá. Almeida ha advertido de que el Ayuntamiento de Madrid garantizará que nadie vea limitado su derecho a trabajar por la convocatoria. Y es que, a su juicio, el problema puede no estar tanto en el seguimiento de la huelga como en lo que ocurra en las calles si los sindicatos no consiguen movilizar a los trabajadores.

"Porque muchos nos tememos que el éxito de la huelga general no va a depender del número de trabajadores que van a hacer huelga, que no parece que esté suscitando una ola de entusiasmo entre los trabajadores desbordante, y por tanto que lo van a tener que transformar en algaradas callejeras que impidan a la gente ir a trabajar", ha señalado.

El alcalde también ha puesto el foco en "los famosos piquetes informativos" por la posibilidad de que "en vez de informar traten de intimidar y coaccionar a todos aquellos comerciantes y empresarios que estén dispuestos a abrir sus negocios, a aquellos trabajadores que libremente quieran acudir a sus centros de trabajo".

Por eso, ha querido dejar claro que el Gobierno municipal pondrá todos los medios para que la jornada se desarrolle con normalidad: "Por tanto, que no traten de triunfar a través de reventar las calles de Madrid". La garantía, ha insistido, será para todos: "Que quien quiera ejercer el derecho a la huelga pueda hacerlo y quien quiera ejercer el derecho a trabajar pueda hacerlo".

En este punto, Almeida ha reclamado también la implicación de la Delegación del Gobierno. Aunque Sanz ya había confirmado que ambas administraciones mantienen contacto permanente y trabajan coordinadas para el 11-N, el regidor ha pedido que esa vigilancia se traduzca en garantías por su parte. "Nosotros vamos a estar vigilantes. Pedimos también que la Delegación del Gobierno esté vigilante para garantizar el derecho fundamental a la huelga y a trabajar el día de huelga", ha dicho.

Su mensaje a UGT y CCOO ha sido especialmente contundente. Almeida les ha pedido que no busquen el éxito de la convocatoria en los problemas que puedan provocar en la capital: "Yo le pido a CCOO y a UGT que renuncien a que el triunfo de la huelga sea obstaculizar, intimidar, coaccionar o reventar las calles". "Como esto tiene pinta de que no les va a ir muy bien, ya sabemos cómo funcionan estos sindicatos cuando no les va demasiado bien", ha prevenido.