Almeida elevará su presupuesto a 6.901 millones en 2027: más gasto en vivienda y una nueva rebaja del IBI

El Ayuntamiento de Madrid prepara unas cuentas de 6.901 millones de euros para 2027, un 4,9% más que este año. El proyecto, aprobado inicialmente este jueves por la Junta de Gobierno y presentado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, suma 323,3 millones adicionales y alcanza los 8.103 millones si se incluye el sector público municipal.

El incremento llega con varias prioridades sobre la mesa: reforzar los servicios sociales, continuar con la transformación urbana, mejorar la limpieza y las zonas verdes y mantener la rebaja de impuestos. Todo ello en el último presupuesto del mandato, con el que el equipo de Gobierno pretende completar los compromisos de su programa. "Se sustenta sobre tres ejes: la seriedad y el rigor en la gestión; vivienda, vivienda y más vivienda; y en tercer lugar, fortalecimiento de los servicios públicos y mantenimiento de la cohesión social", ha adelantado el alcalde.

Uno de los pilares que más crece es el social. El Consistorio destinará 1.355 millones de euros a estas políticas, 85 millones más que en 2026 y la cifra más alta de la serie histórica. Son 387 euros por habitante y cerca de uno de cada cinco euros del gasto no financiero municipal. Entre las medidas previstas figuran los 352 millones para ayuda a domicilio, nuevas ayudas a las familias, la ampliación de la atención a mujeres y personas sin hogar y la gratuidad de la teleasistencia para mayores de 85 años a partir de enero de 2027.

La vivienda también gana peso en las cuentas. El área municipal correspondiente dispondrá de 248 millones de euros, un 10% más, mientras que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo contará con una aportación del Ayuntamiento de 150,5 millones. El objetivo es mantener el ritmo de construcción de alquiler asequible: durante 2027 habrá cerca de 9.000 viviendas en distintas fases de ejecución, proyecto o licitación, y la empresa municipal prevé cerrar el año con más de 10.500 viviendas en su patrimonio.

Sí, es posible tener un presupuesto cada año y ejecutarlo con rigor y eficacia para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Presentamos el Presupuesto de Madrid para 2027, con una prioridad clara: la vivienda. Aumentamos un 10 % su presupuesto e impulsamos más de 9.000… pic.twitter.com/p4FvbV8LxW — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 5, 2026

Nuevas obras

La inversión municipal alcanzará los 678 millones de euros, la segunda cifra más elevada desde 2008. Si se suman las empresas públicas, el volumen asciende a 1.001 millones. Una parte importante irá destinada a proyectos que ya están en marcha y que el Ayuntamiento prevé terminar durante el próximo año, como el soterramiento de la A-5, el tramo final del paseo de la Castellana y el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas.

También está prevista la finalización de la reforma de la calle Alcalá entre Cibeles e Independencia, la plaza de Jacinto Benavente y la calle Alonso Cano. A estas actuaciones se sumarán nuevas intervenciones en la calle Goya, AZCA y el entorno del Salón de Reinos, entre otras. En conjunto, las mejoras del espacio público contarán con 112,3 millones de euros, sin incluir las partidas destinadas a la A-5.

La limpieza y el mantenimiento de la ciudad concentrarán otros 650 millones, mientras que la conservación y gestión de las zonas verdes dispondrá de 250 millones. En total, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad contará con 2.101 millones, un 5,7% más que este ejercicio.

Menos impuestos y una deuda en mínimos de dos décadas

En el apartado fiscal, el Ayuntamiento anuncia una nueva reducción de la presión tributaria de 31,2 millones de euros. La principal medida ya anunciada será bajar el IBI al mínimo legal del 0,4% para todos los madrileños. Según las previsiones municipales, Madrid se situará así entre las tres capitales de provincia con el impuesto más bajo de España. Desde 2019, las sucesivas rebajas fiscales han supuesto un ahorro acumulado de 1.565 millones de euros.

El Consistorio también prevé cerrar 2027 con una deuda de 1.497 millones, su nivel más bajo en 22 años. Además, el periodo medio de pago a proveedores se situó en septiembre en 13,3 días.

Las cuentas reservan asimismo más recursos para seguridad y emergencias. El área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias tendrá 1.187 millones de euros, un 7,5% más. De esa cantidad, más de 900 millones se destinarán a seguridad y emergencias. Entre las partidas destacan 11,3 millones para vehículos de Bomberos, más de 9,9 millones para el renting de vehículos policiales y 1,1 millones para reforzar la flota de ambulancias del Samur-Protección Civil. También se adquirirán 2.750 chalecos de protección para la Policía Municipal, con una inversión de 1,4 millones.

Más dinero para los distritos

Los 21 distritos madrileños recibirán 1.111,4 millones de euros, casi 50 millones más que en 2026. Es el presupuesto más alto de su historia y supone un crecimiento del 70% respecto a 2019. Los nueve distritos del sur y del este, integrados en la estrategia SURES, concentrarán 587 millones.

Además de las inversiones en barrios, las cuentas contemplan 81 millones para 293 actuaciones de reequilibrio territorial y la finalización o construcción de 43 equipamientos, entre ellos centros culturales, instalaciones deportivas y dotaciones sociales.

En otras áreas, Cultura, Turismo y Deporte dispondrá de 268,3 millones, un 5,6% más, con proyectos como la apertura de las bibliotecas de Hortaleza y El Cañaveral y nuevas actuaciones en el patrimonio histórico. Por su parte, Economía, Innovación y Hacienda contará con 564,5 millones para impulsar la actividad empresarial, el comercio de proximidad, los mercados municipales y el empleo.

El presupuesto también contempla una plantilla municipal de 32.357 puestos de trabajo, 192 más que este año, y la convocatoria de 2.679 plazas. Entre las incorporaciones previstas destacan 552 nuevos policías, 124 bomberos, 237 efectivos del Samur-Protección Civil y 205 agentes de movilidad.

El proyecto aumenta el gasto en todas las áreas municipales salvo en Obras y Equipamientos, cuyo presupuesto baja un 8,9%, hasta los 588,4 millones. El Ayuntamiento atribuye este descenso a la finalización de grandes proyectos de inversión del mandato.

Tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno, las cuentas entran ahora en la fase de presentación de alegaciones y enmiendas. El objetivo es llevarlas al Pleno municipal en diciembre para su aprobación definitiva y que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2027.